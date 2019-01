Marisa Jara tiene que volver a pasar por el quirófano

Marisa Jara está acostumbrada a subirse sobre las pasarelas de la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid como modelo, sin embargo en esta ocasión ha tenido que acudir como una espectadora tras atravesar uno de los momentos más complicados de su vida. Tras ser diagnosticada de un tumor en el estómago, la modelo tendrá que volver a pasar por quirófano por un problema en el útero, tal y como nos confiesa.

- No te querías perder este desfile ¿no Marisa?

La verdad es que no, todos los años intento venir y no perdérmelo por que Andrés Sardá es uno de los diseñadores que más me gustan y es una cita importante todos los años.

-¿Cómo te encuentras?

Pues muy bien, de una cosa muy recuperada.

- Toca otra operación, ¿no?

Sí, ahora me toca otra operación y bueno es otro golpe que me da la vida pero bueno hay que afrontarlo con fuerza y con buena actitud.

- Tú eres muy positiva.

Sí, con positividad y no hay de otra forma, no lo puedo afrontar de otra manera.

- ¿Nos puedes contar que es la operación?

Bueno pues ya desde un principio desde hace unos meses me diagnosticaron este problema en el útero y por eso mismo salió el otro problema y ya sabíamos que tenían que hacerme esta operación y lo único es que ha crecido muchísimo y no lo esperábamos, pero todavía no sabemos nada.

-Apoyándote en tu familia y tus amigos...

Sí, la familia siempre lo primero.

- Pues te deseamos lo mejor Marisa.

Muchísimas gracias.