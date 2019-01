La especial invitación de Alfred a la Princesa Leonor y la Infanta Sofía

Este domingo la ciudad condal se vestía de gala en la XI entrega de los Premios Gaudí, en el Palacio de Congresos de Barcelona. A la cita no faltaron alguno de los rostros más importantes de nuestro cine, igual que de la sociedad catalana. Entre los invitados destacaba Alfred García, no solo por su chaqueta diseñada por Juan Avellaneda e inspirada en Dalí, sino por poner música a la cita.

El joven cantante no solo ha querido aconsejar a Miky, quien ha recogido el revelo para representar a España en Eurovisión, sino que también nos ha respondido su impresión sobre la ausencia de Amaia en la gala de TVE para elegir el representante. Además, Alfred se muestra muy ilusionado al conocer que la Princesa Leonor y la Infanta Sofía son fans de su música y no duda en invitarlas a sus próximos conciertos.

¿Qué es para ti cantar en los premios Gaudí?

Pues de pasar a ser el espectador ha acudido a cantar y dar premios pues la verdad que muy bien.

¿Preparado para tu gira?

Empieza ya, haremos doblete en Madrid y Barcelona, hay un montón de festivales para el verano, así que muy contento.

Se dicen que las Infantas son fans tuyas, ¿cómo lo has recibido?

Invitadas están, no me lo podría haber imaginado nunca que gente tan representativa como son las infantas de España pues le gustaría mi música.

¿Qué consejo le has dado a Miky para Eurovisión?

Primero quiero decir que es un gran candidato para Eurovisión, le quiero felicitar públicamente por lo gran representante que es.

En algunos medios ya se ha criticado el perfil de Miky.

No sirven para nada las críticas, el quiere hacer arte con su música y con lo que reivindica, el único consejo que le puedo dar es que esto le sirva para curtirse, porque ni todas las cosas son buenas ni todas las cosas son malas y hay que disfrutar de todo.

¿Esto no ha sido un problema para ti a nivel profesional verdad?

Ya me ves.

¿Qué pronóstico haces este año para Eurovisión?

Parece un tráfico de influencias porque no depende de cómo lo haces al final, nosotros quedamos muy satisfecho con la actuación.

Se ha comentado mucho la ausencia de Amaia que no estuviera contigo para felicitar al representante de Eurovisión.

No lo sé, se lo tenéis que preguntar a ella.

¿Qué relación tienes con tus compañeros?

Súper buena, todos nos queremos dedicar a lo mismo y si Mimi saca ahora una canción pues yo la comparto porque me siento como orgulloso, todos hacen su música.

¿Cómo definirías este momento de tu vida?

El mejor momento de mi vida sin duda en todos los aspectos

¿Te falta el amor?

Ya te digo yo que no, la música te lo devuelve todo con las canciones.