David Bustamante confiesa como es su relación con Paula Echevarría

Hablar de David Bustamante es hacerlo de Cantabria y viceversa, por eso el cantante no podía faltar en el stand de la comunidad autónoma en el marco de Fitur, donde ha sido galardonado con el IV Premio Villas Marineras "por su labor como embajador".

Pero igual que es inevitable relacionarle con su tierra natal, es imposible no hacerlo con Paula Echevarría y aunque durante un tiempo la ex pareja parecía que no atravesaba su mejor momento y todavía tenían rencillas pendientes, ahora parece que han decidido enterrar el hacha de guerra.

"Con Paula la relación está fenomenal, tenemos una hija en común, nos llevamos maravillosamente bien y somos familia", asegura el artista, aunque pesar de la buena relación que defiende, confiesa que no ha visto la nueva serie de Paula en Telecinco "por falta de tiempo".

Y mientras Paula celebra su amor con Miguel Torres, Bustamante volvería a estar solo y sin rastro de Yana Olina, aunque una vez más sin cerrarse al amor: "El corazón va maravillosamente bien, como tiene que ir, latiendo y lleno de muchas personas muy bonitas. Siempre estoy abierto al amor porque lo hay de muchas maneras", sentencia.