Hiba Abouk y Achraf Hakimi confirman su noviazgo

Hace unos días, la actriz Hiba Abouk nos sorprendía a todos con un llamativo cambio de look, pero no terminaba de aclarar los rumores que la situaban junto al futbolista Achraf Hakimi, y ahora, ha sido el propio jugador de fútbol el que, con motivo del cumpleaños de la intérprete, ha confirmado la relación.



El futbolista, que durante esta temporada está jugando en el Borussia de Dortmund cedido por el Real Madrid, se ha encargado de dar la noticia que confirmaba los rumores que desde el pasado mes de julio rondaban entorno a su posible historia de amor, al subir una foto a Instagram en la que aparecía junto a Hiba y le dedicaba unas preciosas palabras, toda una declaración de amor, por el 32 cumpleaños de la actriz, "¡Feliz Cumpleaños! Amor, en este día tan especial quiero recordarte lo importante que eres en mi vida porque eres la persona que me hace sonreír día tras día. Que Dios te cuide y nos permita festejar de la mano todos tus cumpleaños. Mis mejores deseos para ti hermosa. Te quiero @hiba_abouk".





Hiba abouk, 13 años mayor

A juzgar por la dedicatoria de Achraf, la relación de la pareja no puede ir mejor y parece ser que los 13 años de diferencia entre ambos, no son un impedimento para la pareja y es que, mientras la actriz de 'El Príncipe' ya se encuentra en la treintena, el joven futbolista es todavía un joven de 19 años.Horas antes, además de una fotografía en la que escribía el mensaje "HAPPY BDAY TO ME" con los hashtag: #amor, #salud, #paz y #nopidomás, la actriz de belleza exótica compartía y presumía con sus seguidores deInstagrama a través de sus stories una foto con varios regalos que había recibido por su cumpleaños, entre los que estaba un preciosos ramos de rosas que