Rosanna Zanetti: "Si quiero que respeten mi vida privada no hablo de mi vida privada"

Rosanna Zanetti presentaba este miércoles en Madrid su nuevo proyecto, que no tiene nada que ver con los que nos tiene acostumbrados y es que la actriz y modelo ha diseñado la nueva colección de joyas de la firma española Vidal&Vidal.



La colaboradora de 'Corazón' de TVE se mostraba muy feliz y hablaba de su reciente polémica con Elena Tablada, ex pareja de David Bisbal y madre de su hija, a raíz de que la venezolana subiera una foto a Instagram con la niña.



La actriz además, no podía ocultar su emoción al hablar de su próxima maternidad junto a David, después de que la semana pasada la pareja anunciara que estan esperando su primer hijo juntos.





Polémica con Elena Tablada

Rosanna Zanetti: Feliz, Y asimilando todo. Con cosas buenas y también con los achaques que no son tan agradables. La familia está super ilusionada y David ni se diga. Es algo que de verdad deseamos y nos hace ilusión.R.Z: Fue bastante sorpresivo y gracioso porque se pensó que lo estaba haciendo una broma. obviamente lo estábamos buscando pero no pensábamos que iba a suceder tan rápido.R.Z: Yo soy muy tradicional e ideailsta y siempre me veía desarrollándome y quemando mis etapas al tiempo. mi juventud, poder desarrollarme en lo profesional, conseguir a la persona de mi vida y luego casarme y tener hijos. esos eran los pasos ideales a seguir y así los hemos hecho. Tamibén conseguí a una persona que los comparta igual que yo.R.Z: Ya estoy por el tercer mes.R.Z: Falta poco.R.Z: No, la verdad que no. Que salga sano y feliz.R.Z: Pues sí, pero bueno, espero que no sea el único. Hay tiempo de poder tener todos los sexos.R.Z: Sí, a mi me gustaría. Nosotros vivimos aquí y toda nuestra familia está aquí. ¿Para qué trasladarse a otro lugar?R.Z: Él está súper feliz y si yo estoy feliz y le veo feliz entonces estoy más feliz. Todo se retroaliemtna. No me pudo acompañar porque grandiosamente le van a dar un reconocimiento muy bonito en Nueva York.R.Z: Muy emocionada, fue a la primera a la que se lo dijimos. Llevaba más de un año pidiendo hermanito o hermanita. Y cuando se lo dijimos se emocionó mucho, Ella está grande, es muy buena, cariñosa. Le gusta involucrarse y saberlo todo. Va a ser una hermana mayor de las mejores.R.Z: Yo creo que es una foto familiar, muy bonita, de complicidad y de cariño donde se respetaba la intimidad de la peque, pero todo salió de contexto. Algo tan bonito fue trasgiversado a otro punto que me entristece y fue duro ver cosas y escuchar cosas que dicen de uno y que son injustas o que no son ciertas. Yo no tengo la costumbre de salir a defenderme y no creo que lo vaya a hacer por una cuestión de coherencia. Porque yo creo que si quiero que respeten mi vida privada no voy a estar hablando de mi vida privada y dando explicaciones de mi vida privada. Sencillamente lo manejo como lo que es.R.Z: Sí, la verdad es que la cosa se salió de contexto, se ha malinterpretado.