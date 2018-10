Jorge Javier Vázquez, muy preocupado por Terelu

Entre sus múltiples actividades Jorge Javier Vázquez, ha ejercido de embajador de la iniciativa solidaria de la marca Dormitienda en colaboración con la Asociación Española contra el Cáncer. Dormitienda ha presentado su nuevo modelo de colchón life, cuyo 10% de beneficio por su venta irá destinado a beneficio de la AECC. Jorge Javier ha querido aportar su granito de arena en la presentación del colchón junto a Mónica Duart, CEO de la firma.

Jorge Javier ha confesado que por suerte en su familia no lo han sufrido tanto, pero que hay otras familias como sus amigas las Campos han sufrido esta enfermedad en varias ocasiones y él se encuentra muy pendiente. Aunque todavía no ha podido ir a ver a Terelu, el presentador ha hablado con Carmen Borrego para ver como se va encontrado la hija mayor de María Teresa.

P: Cuéntanos cómo surgió esta iniciativa.

JJ: Yo colaboro con Dormitienda desde hace tiempo y cuando me ofrecieron participar en esta campaña solidaria con la AECC pues acepté. Que la popularidad sirva para un fin positivo y ayudar en la medida de lo posible en la lucha con una enfermedad que nos va a tocar padecer a todos de alguna manera.

P: Tú decías te considerabas afortunado porque no has tenido casos en la familia, ¿No?

JJ: Solo el de mi padre que murió por un tumor cerebral. Digo solo porque luego hay familias que lo padecen de una manera tremenda y devastadora. Que te toque solo un miembro te puedes considerar un afortunado.

P: Estás viviéndolo de cerca en el caso de Terelu.

JJ: Fíjate, con lo de Terelu, es una enfermedad que se ha cebado con su familia, es que varios miembros lo han sufrido.

P: Cuéntanos cómo está.

JJ: Yo hablo con Carmen. Ella creo que todavía no está cogiendo el teléfono. Tengo que ir a verla, todavía no he podido ir a verla, estoy deseando ir a verla. Me dice Carmen que lo que necesita es entretenerse porque está metida en casa sin hacer nada. Tengo ganas de ir a verla a ver cómo está.