Gasol anuncia su compromiso con Catherine McDonnell

El español Pau Gasol, dos veces campeón de la NBA con Los Ángeles Lakers (2009 y 2010), anunció en sus redes sociales que contraerá matrimonio con su novia Catherine McDonnell, aunque no anunció la fecha del enlace.



"No hay palabras para expresar lo felices e ilusionados que nos sentimos! Me ha dicho que SÍ!!!!! Soy muy afortunado de estar prometido a una mujer tan maravillosa y con muchas ganas de disfrutar de la vida juntos!", escribió Gasol en Twitter.





El actual jugador de San Antonio Spurs, que la madrugada del miércoles al jueves comenzará su decimoctava temporada en la NBA, se casará con la estadounidense Catherine McDonnell, de 29 años, que es su novia desde la primavera de 2016.