El supuesto hijo de Julio Iglesias pide una prueba de ADN al cantante

El abogado de Javier Sánchez Santos, el hombre que pide ser reconocido como hijo del cantante Julio Iglesias, pedirá al juzgado de Primera Instancia de Valencia que cite antes de final de año al cantante para que se le practique la prueba de ADN y ponga fecha para la celebración del juicio.

Según ha informado a EFE el letrado Fernando Osuna, si el juez ordena la práctica de esta prueba el cantante debería desplazarse al Instituto de Medicina Legal de Madrid (Valencia no dispone de instalaciones adecuadas, según ha asegurado) o a cualquier hospital público que designe el juzgado número 13 -como sucedió con un caso similar que afectó al torero Manuel Benítez, 'El Cordobés'.

Esta misma fuente ha informado de que la defensa del cantante, en su respuesta a la demanda, ha solicitado que, en caso de celebrarse finalmente el juicio por paternidad, éste sea a puerta cerrada.

En este mismo escrito, la defensa de Julio Iglesias mantiene los argumentos de que este asunto ya fue juzgado hace tres décadas y cuestiona la forma en la que se obtuvo la prueba de ADN que ha propiciado la reapertura del caso, a partir de restos arrojados a la basura en su residencia de Miami por parte de detectives privados.

En respuesta a estas tesis, el letrado del demandante ha insistido en que "en casos muy específicos, la justicia nacional y la europea han venido defendiendo el derecho de un hijo a conocer quién es su padre, incluso cuando ya existe una sentencia previa que determinaba la no filiación".

"Se puede permitir la reapertura del caso mediante la existencia de pruebas de ADN, que en el momento de producirse la primera sentencia no existían o no se habían llevado a cabo por negativa del progenitor. No es admisible que científicamente sea hijo de Julio Iglesias y judicialmente no lo sea", ha añadido Osuna.

"Vamos a pedir que se ordene ya la prueba de ADN, que es la más importante, y no tendría sentido que no se admitiese", ha apuntado Osuna, quien cree que lo más probable es que se cite al cantante en Madrid, para que se le extraiga una muestra de saliva o de sangre.

Así, si el juez decide finalmente ordenar la práctica de esta prueba, el letrado del demandante cree que el juicio se podría señalar para "enero o febrero".