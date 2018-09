Llegó el gran día: Pelayo Díaz se casa con Andy McDougall

Pelayo Díaz y Andy McDougall se casan. Y no será una boda más. Promete ser la boda del otoño. Son muchas los actores, actrices, modelos, cantantes y rostros conocidos que asistirán al enlace de este sábado a las afueras de Madrid.



En la boda del influencer asturiano no faltarán las gaitas. La Banda de "Villa de Xixón" pondrán el toque regional en la boda de la pareja que se celebrará en el termino municipal de El Escorial, en la finca de la Granjilla.



Al eventos asistirán un amplio número de invitados como Hiba Abouk, Mónica Cruz, Marta Torné, Rossy de Palma, Bibiana Fernandez y demás miembros de la 'troupe' de Alaska y Mario Vaquerizo. La gran incógnita es saber si estará allí Natalia Ferviú, la compañera de Pelayo en el programa de Telecinco "Cámbiame". Qienes no faltarán son otras compañeras del asturiano del ámbito de la moda como Fiona Ferrer, Miranda Makaroff o Gala González.



Esta misma mañana, el influencer asturiano se desperataba en un hotel junto a su mejor amigo para afrontar uno de los momentos más felices de su vida. Ni el día de su boda descuida las redes sociales y colgó una foto en Instagram junto a su prometido, junto al siguiente mensaje: "Me desperté en el hotel con mi mejor amigo pero sin ti. Ves, al final vamos a ser un matrimonio clásico y todo. Nos vemos en la boda amor!".











Los momentos previos

Durante las últimas semanas, la boda entre el asturiano y el modelo argentino ha sido una constante en sus redes sociales. Por allí,. También han hecho públicas algunas fotos de su sesión "preboda".Lejos de los clásicos cartones con letra manuscrita y sobres tradicionales, el exconcursante de "Bailando con las estrellas" y su chico han diseñado una invitación protagonizada por una foto de ambos, en la que aparecen mirándose fijamente a los ojos y desnudos de cintura para arriba, sujetando cada uno un trozo de rosario que termina en las dos alianzas. Además, el argentino lleva la fecha del enlace tatuada en su brazo, además del símbolo de infinito, que se ve casi tanto como la imagen de sus abuelos que Pelayo Díaz tiene tatuada en su bíceps. La original y creativa instantánea es obra del artista tinerfeño, autor, entre otras muchas cosas, de la portada del single "Malamente" de Rosalía que tiene a más de media España revolucionada.