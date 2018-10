Once famosos ricos que antes eran muy pobres

Te sorprenderá saber que algunas de las estrellas actuales que hoy en día nadan en la abundancia, tuvieron un pasado complicado, lleno de atlibajos económicos, carencias afectivas, tonteo con las drogas...



Sin embargo, un día su suerte cambió, empezaron a triunfar en aquello que se les daba bien y dejaron atrás años de dificultades económicas y personales. Aunque sin duda, sus orígenes les marcó para siempre su manera de afrontar las cosas.



Leonardo DiCaprio

Sarah Jessica Parker

Halle Berry

Jay Z

Jennifer Lopez

Justin Bieber

Mark Wahlberg

Jim Carrey

Ophra Winfrey

Daniel Craig

Eminem

acumula numerosos premios en su intensa trayectoria en las que destacan películas como 'El renacido', 'El aviador' o 'El lobo de Wall Street'. A día de hoy este actor y productor es uno de los más reconocidos de Hollywood pero aunque hoy no sepa ni cuantos millones tiene,El actor confesó en una entrevista a Los Ángeles Times que su niñez fue muy desgraciada y que aunque su madre trabajaba,Vivió en un barrio de Los ÁngelesEl intérprete también ha afirmado que nunca se ha drogado porque de pequeño vio el daño que ocasionaban los estupefacientes.Si un nombre está asociado al glamour, es sin duda el deQuizás sea por interpretar a la cosmopolita Carry Bradshaw en 'Sexo en Nueva York' pero el halo que desprende la actriz es el mismo que el de su personaje.Sin embargo, los padres de Parker, quetuvieron que pedir ayuda a la beneficencia paraLa ganadora de un Oscar por su papel en 'Monster's Ball' no tuvo una infancia fácil. Su padre abandonó a su madre cuando. Cuatro años más tarde regresó al seno familiar pero era un hombre muy agresivo y después de que el matrimonio separara por, la actriz tuvo que vivirEl todopoderoso rey del rap y marido de Beyoncé hizo las mil y una para tratar de sobrevivir en los suburbios de. El futuro 'Jay Z', entonces conocido como, fue abandonado por su padre y en 1982, le disparó a su hermano en el hombro por el robo de sus joyas. Además, en su música hace referencias a menudo aTras dejar su casa del Bronx para seguir formándose como bailarina,ya que no tenía suficiente dinero para costearse un piso.Como otros muchos famosos,. La madre del cantante, adolescente cuando él nació, hizo lo que pudo para aportar ingresos al hogar pero no pudo pagarle nunca unas clases en una escuela de música. El canadiense ha sido un autodidacta en su profesión.Además, el joven ha explicado quees el menor de nueve hermanos. Sus padres vivían en un apartamento dey a los 14 años dejó de ir a la escuela. Se metió en muchos líos, perteneció a unay de armas... Afortunadamente el primer anuncio que hizo cambió el rumbo de su vida.Jim Carrey tuvo queCuando su padre perdió el empleo, tuvieron que vivir durante un tiempo en una tienda de campaña en el jardín de su tía.Hoy en día es una de las principales líder de opinión de Estados Unidos, perolas ha pasado de todos los colores. Siendo una niña,Como no tenían dinero, la mujer se las ingeniaba para hacerle ropa a Ophra con sacos de patatas y otras telas del estilo.El actor británico llegó aporque no podía pagarse un alquiler. Craig trabajaba como camarero cobrando muy poco y realizaba audiciones para conseguir algún papel que le cambiara la vida.Cuando sólo tenía 6 meses, eSu progenitora nunca tuvo un trabajo estable, por lo que siempre andaban en mínimos y cambiando de un lado a otro hasta que se instalaron en los suburbios de. Las dificultades que vivieronentre el cantante y su madre.