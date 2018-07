Álvaro Morata y Alice Campello ya son papás

Alice Campello y Álvaro Morata ya son padres, y por partida doble. La feliz pareja ha dado la bienvenida a sus gemelos este domingo y así lo ha comunicado el futbolista con una enternecedora fotografía en su cuenta oficial de Instagram. "Y llegó el día... 29 de julio de 2018, un día que jamás olvidaré. La espera ha sido larga, muy muy larga. Han sido tan solo 9 meses pero para nosotros han sido como 3 años", escribía Álvaro Morata de lo más emocionado.





Además, no le han faltado las palabras de agradecimiento y halago a Alice, su compañera de vida: ". Cada día desde que te conozco doy gracias a Dios por haberte puesto en mi camino, eres l piedra angular de mi vida. Estos meses has luchado como una leona, no puedo estar más orgulloso de ti; noches en el hospital, días deshidratada, días enteros juntos en la cama sin poder ni movernos... pero al final llegó el día, llegó y todo mereció la pena". Toda una declaración de amor de las muchas a las que nos tiene acostumbrado el futbolista.Los pequeñosse encuentran en perfecto estado gracias a la excelente labor de todo el equipo médico del Hospital dell' Angello en Venecia, los cuales se han preocupado en todo momento de la salud de Alice y los pequeños. Una noticia muy buena para poner el broche de oro a su preciosa historia de amor... ¡Enhorabuena!