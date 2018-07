Adriana Abenia luce sin complejos su tripa postparto

Adriana Abenia es toda una mamá todoterreno. Desde que hace unas semanas se convirtiese en mamá por primera vez de la pequeña Luna, la colaboradora de televisión no ha parado y es que está de lo más feliz por la llegada al mundo de su hija la cual está suponiendo todo un aprendizaje en su vida.



Tras casi dos semanas después de dar a luz a la pequeña, Adriana se encuentra plenamente feliz y no le importa en absoluto los restos que el embarazo ha dejado en su cuerpo. Por ello, ha mostrado de lo más orgullosa su barriga, la cual no tiene ningún tipo de ocultarla y la cual volverá "a su sitio" poco a poco y con el paso de los días.





"Han pasado 12 días desde que Luna aterrizó en nuestras vidas y, aunque ya he recuperado mi peso, tengo todavía inflamada la barriguita y no deseo ocultarla ni ir por la vida de súper mamá . Estoyy no entiendo esa absurda manía de presionarnos a las mujeres para que parezcamos perfectas nada más dar a luz. Así que aquí va esta foto, para que veamos que lo imperfecto también puede ser maravilloso", escribía la colaboradora de televisión.Para Adriana,tras el nacimiento de la pequeña: "Tenía muchas ganas de ser mamá. Se retrasaba, pero finalmente está con nosotros. Además fue un parto un poco largo, fueron 2 días. Pero nada, ha salido hecha una ternasca. Estoy muy contenta, estamos muy contentos". Si algo está claro es que la llegada al mundo de "mini Abenia" -así es como la llama su mamá- está siendo una experiencia inolvidable para Adriana.