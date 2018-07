Ana Obregón, sobre su hijo: "Esta pesadilla acabará pronto"

Ana Obregón no está pasando por un buen momento. La actriz se encuentra en ´Nueva York´ junto a su hijo, Álex Lequio, mientras el joven recibe tratamiento en uno de los mejores centros especializados en cáncer de la ciudad.



Tras cuatro meses de lucha y completamente desaparecida de las redes, Ana Obregón ha vuelto a aparecer para lanzar un mensaje a todos sus seguidores que no dejan de preocuparse por el estado de salud de su hijo Álex.



"Perdonad estos 4 meses de silencio en los que como madre entenderéis lo que estoy pasando. No quería dejar pasar más tiempo sin agradecer de corazón a cada uno de vosotros los mensajes de apoyo , cariño y respeto que nos han dado fuerzas para seguir luchando cada día . Sé que esta pesadilla acabará pronto. No vemos la hora de volver a España!", escribía la actriz de lo más emocionada en su cuenta de Instagram en una fotografía de familia junto a su hijo.





Con la misma imagen,que está recibiendo en los últimos meses: "He intentado agradeceros a todos los mensajes de apoyo que me habéis mandado por privado uno a uno pero sois tantos que no soy capaz, por ello aprovecho este momento para deciros que estoy muy agradecido y deseando volver. Muchos abrazos a todos".Por su parte,por motivos de trabajo, pero no ha querido dejar de estar cerca de su hijo en estos duros momentos. Hace unas semanas pudimos verle en la inauguración de un restaurante de Aless en Madrid, al que finalmente el joven no acudió, aunque en un primer momento esa era la idea.