El padre de Meghan Markle: "Mi hija está aterrorizada"

Después de no acudir a su boda y pactar con un paparazzi unas fotografías para lavar su imagen, el padre de Meghan Markle ha vuelto a la carga opinando sobre cómo ve a la duquesa de Sussex dentro de la Casa Real Británica. Unas declaraciones que seguramente no sienten muy bien al entorno.

Thomas Markle ha concedido una entrevista a The Sun en la que asegura que ve a su hija "muy estirada" en sus funciones porque según Thomas "veo en mi hija ahora mismo que está aterrorizada". El señor de 73 ha continuado explicando: "lo veo en sus ojos, lo veo en su cara y lo veo en su sonrisa. He visto su sonrisa durante años, conozco esa sonrisa y no me gusta la sonrisa que estoy viendo ahora" ha sentenciado Thomas, que sostiene: "Ni siquiera es una sonrisa falsa, es una sonrisa de pánico".

"Hay un alto precio que pagar por pertenecer a esa familia", ha añadido Thomas a sus polémicas declaraciones, opinando después de la relación de su hija con el príncipe Enrique de Inglaterra: "quizá sea que están pasando unos días malos en pareja. No lo sé pero me preocupa de verdad, creo que está bajo mucha presión".

Además el padre de Meghan ha confesado que ve a su hija vestida de manera "ridícula" y que "parece salida de una película antigua", y se pregunta: "¿Por qué en 2018 va vestida como en los años treinta? ¿Por qué tiene que taparse las rodillas?".

"No culpo a Enrique ni a nadie pero siguen unas normas que para mí no tienen sentido. No son menos humanos que nadie. Bien sabe Dios que siento pena por ellos, que no pueden mostrar sus emociones", ha continuado expresando, asegurando que sentirá pena toda su vida por no haber podido acudir al enlace por su supuesta operación de corazón. Además afirma que está vetado por la Familia Real Británica.

Esta es la segunda vez que Thomas rompe su silencio para hablar de su hija ante los medios, confesando también que todavía no conoce al que se ha convertido en el marido de Meghan Markle.