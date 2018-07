Una foto de Drew Barrymore y Cameron Díaz sin maquillaje se vuelve viral

Cualquier acto simple y cotidiano para cualquier mortal adquiere la categoría de noticia y la condición de viral si lo realiza alguna celebridad.

Es lo que ha ocurrido con un selfi que se han hecho las actrices y amigas Drew Barrymore y Cameron Díaz, donde aparecen sin maquillaje y tras haberse puesto protector solar.

Más de dos millones de "likes" acumulaba en Instagram esta instantánea donde la niña de 43 años que conocimos el siglo pasado haciendo de amiguita de ET publicó: "Hermanas de la vieja escuela" + su tip talibán: "Siempre protector solar" (ever and ever)".

No sólo no han tenido reparos en mostrarse al natural, sino que han hablado sin tapujos de sus imperfecciones.

Cameron Díaz, a sus 45 años, admite que abusó del maquillaje para ocultar su acné, mientras que su amiga reconoce que "podrían pensar que mi vida siempre es totalmente glamorosa, pero tenía un acné horrible con granos profundos y a punto de estallar, de aquellos que duelen terriblemente. No quería ni salir de mi casa. Mis amigos me decían que no se me notaba, pero yo les decía: '¡Es la única cosa que ven todos!'. Ni la cantidad más grande de polvo y base podían borrar la textura de mi piel, la vergüenza que sentía o el dolor de esos violentos granos. Me sentía miserable", reconoció Barrymore que ahora parece haber superado ese trauma.