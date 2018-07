Floyd Mayweather y George Clooney, los famosos mejor pagados

El boxeador estadounidense Floyd Mayweather y el actor George Clooney son los famosos mejor pagados de 2018, según la lista anual de la revista Forbes de las 100 estrellas que más dinero han cobrado en la industria del entretenimiento en el último año.

Mayweather ocupa la primera posición gracias a su célebre pelea con el luchador irlandés Conor McGregor, que le reportó buena parte de los 285 millones de dólares (243 millones de euros) que ha ganado.

En segundo lugar se sitúa Clooney, que se embolsó 239 millones (204) tras la venta de su marca de tequila Casamigos a la licorera Diageo.

Con 166,5 millones de dólares (152,4 millones de euros), Kylie Jenner, integrante del clan televisivo Kardashian-Jenner y propietaria de una empresa de cosmética, es la tercera celebridad mejor pagada, además de la primera mujer de la clasificación y la más joven (20 años) en la lista.

Forbes destaca que en los últimos 12 meses, los famosos han ganado más que años anteriores, y unos más que otros: entre todos, suman 6.300 millones de dólares (5.380 millones de euros) antes de impuestos, un aumento del 22 % respecto al año pasado, y además once personas superaron la barrera de los 100 millones (85,5).

La cuarta posición la ocupa, con 147 millones (125,7), Judy Sheindlin, que ejerce de "jueza Judy" en un programa de televisión en EEUU desde hace 22 temporadas y recientemente vendió por 100 millones su "biblioteca" de episodios a la cadena CBS.

Más reconocible fuera de las fronteras de EE.UU. es el rostro de Dwayne Johnson, actor conocido como "La Roca", que ingresó 124 millones de dólares (106 millones de euros) en los últimos 12 meses gracias a taquillazos como 'Jumanji: Bienvenidos a la jungla'.

Le siguen dos célebres bandas de música que han viajado por el mundo con multitudinarios tours: la irlandesa U2 con 118 millones (100,9 millones de euros) y la británica Coldplay con 115,5 millones (989,8).

Completa la lista de los primeros diez famosos el cantante Ed Sheeran, que figura noveno, con 110 millones (94), y flanqueado por dos grandes celebridades del terreno deportivo: el futbolista argentino Lionel Messi y el portugués Cristiano Ronaldo.

El barcelonista Messi, octavo, obtuvo unas ganancias de 111 millones de dólares (94,9 millones de euros), entre salario y contratos publicitarios, frente al exmadridista Ronado, que se llevó 108 (92,3) y se clasifica décimo.

Entre los deportistas que integran la lista destaca, en el número 82, el tenista español Rafael Nadal, cuyos premios en el Open francés y en el estadounidense le reportaron más de 6 millones de dólares (5,1 millones de euros). Sumando contratos publicitarios y otros ingresos, llegó a 41,4 millones (35,4).

Pueblan la selección de Forbes artistas del mundo musical, desde Bruno Mars (85,5 millones de euros) y Taylor Swift (68 millones) hasta los Red Hot Chili Peppers (46 millones) o Calvin Harris (41 millones), pasando por Jennifer Lopez (40 millones).

También están presentes otros familiares de Kylie Jenner, a quien Forbes consideró la "billonaria hecha a sí misma más joven de la historia" al dar cuenta de que su fortuna total asciende a 900 millones (769 millones de euros), generados en unos tres años.

Su hermana, Kim Kardashian, también empresaria de cosméticos tras una década en la "telerealidad", ingresó 67 millones de dólares (57,3 millones de euros) en el último año, mientras que su madre, Kris Jenner, cerebro de "Keeping Up with the Kardashians" y mánager de las hermanas, ganó 37,5 (32).