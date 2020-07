Diez soluciones imaginativas para problemas de limpieza cotidianos en tu hogar

La imaginación siempre es una buen aliada para solucionar cualquier problema que uno se encuentre en la vida. Y las cuestiones referidas a la limpieza del hogar no iban a ser una excepción.

Optimizar al máximo el tiempo y el esfuerzo que uno le dedica a las tareas del hogar es el objetivo de estos trucos de limpieza que vas a ver y que en apenas 5 minutos te sacarán de más de un atolladero:





Limpiar el suelo con unas zapatillas mopa

Te permitirán dejar tu suelo limpio y, al mismo tiempo, harás ejercicio. Es sencillo "fabricar" estas pantuflas recogepelusas y quitapolvo: basta con coger un recambio de la mopa y pegarla con cinta adhesiva a tus zapatillas de estar por casa.





Desatascador de la taza del váter

WC Films presenta: El desatacasdor de tazas de váter que solamente necesita un poco de papel film transparente. Si tienes el inodoro obstruido con papel, "forra" la taza con este papel de cocina adhesivo y tira de la cadena. Verás que se hincha con el aire, aplasta ligeramente con las manos y problema resuelto.





Quitar la grasa de la bandeja del horno

Si tienes la bandeja de tu horno llena de grasa incrustada y requemada, echa sobre su superficie de forma uniforme un poco de bicarbonato y, a continuación, rocíala con vinagre. Deja actuar la mezcla durante 5 minutos y luego frota con un cepillo. Por último, pasa el estropajo y podrás verte reflejado sobre la bandeja.





Quitar manchas de las paredes

Si tienes niños, lo más probable es que las impolutas paredes de tu casa de antes de ser padre o madre sean a día de hoy una colección de manchas, roces y huellas. Una sencilla forma de quitarlas es frotar las zonas afectadas con una pelota de tenis.





Desagüe de lavabo obstruido

Si cada vez que abres el grifo del lavabo ves que no "traga" bien y se acumula el agua, una solución rápida y efectiva es echar en el desagüe una generosa cantidad de bicarbonato sódico, seguida de un vaso de vinagre y un abundante chorro de agua caliente.





Alfombras "marcadas" por la pata de un sofá o un mueble

Es muy habitual que coloques en casa una alfombra y quede pisada por la pata de un sofá, sillón o incluso un mueble. Debido a su peso, la alfombra queda marcada. La solución es sencilla: coloca encima de la zona afectada un trapo húmedo y sobre él pasa la plancha. Adiós "hundimiento".





Quitar marcas de vasos en la mesa

Si te has dado cuenta demasiado tarde de lo útiles que son los posavasos, no llores por tu bonita mesa de madera llena de restos de cal, que todavía la puedes salvar. ¿Cómo? Pues no te lo vas a creer, pero con mayonesa. Echa esta salsa sobre la madera, frota con un trapo y verás desaparecer desaparecer como por arte de magia esas feas "huellas" de los vasos.





La suciedad incrustada en el aseo

Tú no eres tan dejado como para que algo así pase en tu hogar, pero si por ejemplo alquilas una casa y te encuentras con este panorama, que sepas que tiene remedio. En una botella con pistola difusara, mezcla coca-cola con un poco de pasta de dientes y rocía la zona del lavabo, WC o bañera que esté sucia. Deja actuar y pasa un estropajo. ¡Voilá!





Restos de jabón en la ducha

Los elementos metálicos de la ducha son propensos a adquirir capas grasientas debido a los restos de jabón, gel y champú. Eliminarlas es tan fácil como impregnar la zona con un poquito de ketchup y luego enjuagar con una bayeta húmeda.





Dejar las lentes relucientes

Si tienes alguna lente en casa llena de huellas, como puede ser la de una cámara fotográfica, unos prismáticos o la propia cámara de tu móvil, dejarla como nueva es posible. Enciende una vela y pasa un huevo sobre la llama. Cuando haya ennegrecido, frota es parte del huevo con un disco desmaquillante. Sobre esa mancha pon un poco de dentífrico y lo frotas, a su vez, con otro disco para que se impregne bien. Ahora solamente tendrás que pasar el disco sobre la lente que quieras dejar reluciente.