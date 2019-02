El producto de moda con el que conseguirás resultados increíbles en tus azulejos

Hoy queremos enseñarles cómo realizar un exfoliante natural de los azulejos de casa con el que quedarán como nuevos. Los azulejos suelen ensuciarse muy a menudo y su limpieza puede ser un engorro. Por ello hoy queremos presentarte una manera fácil, económica y sencilla que además se ha puesto de moda y con la que conseguirás unos resultados increíbles en tus azulejos.

Para elaborarlo necesitamos un pulverizador en el que vamos a agregar una mezcla de vinagre blanco, también llamado de limpieza, y de una pizca de bicarbonato. Como ya te hemos contado en alguna ocasión el bicarbonato es un gran aliado a la hora de deshacernos de la suciedad que queda incrustada en azulejos, baldosas y todo tipo de superficies. Tras pulverizar la zona que queremos limpiar debemos esparcirla bien con un cepillo entre las juntas de los azulejos. El resultado no es abrasivo como el cloro o los legías.

Con el cepillo llegaremos a esas partes que con un trapo no podemos llegar. Además, no es preciso el uso de guantes ya que el vinagre y el bicarbonato no son abrasivos a la piel. Necesitamos dejar actuar la mezcla y reposar unos diez minutos antes de aclarar con agua los baldosines del baño, la cocina o el suelo. Una vez transcurrido este tiempo solo nos queda retirar con agua tibia la suciedad.

El vinagre que utilizamos en este caso es un poco más concentrado que el que se usa para los alimentos. Además, es anti calcáreo y funciona muy bien para quitar los restos de grasa, pero tranquilos, no deja olor ni restos.

Con esta mezcla también podemos limpiar el microondas y quitarle cualquier tipo de olor que pueda tener. También se pueden limpiar cubiertos, tijeras, cuchillos si no eres capaz de quitar una suciedad que puedan tener. Incluso el lavavajillas puede ser desinfectado con esta mezcla de vinagre y bicarbonato.

Trucos de limpieza

Uno de los usos para los que también se puede aprovechar esta mezcla es para eliminar el mal olor de los cubos de basura. Para ello necesitamos empapar unos trozos de papel de cocina con nuestra mezcla y dejarlos al fondo de la bolsa de basura. El papel absorberá los malos olores y no dejará restos de suciedad en el fondo del cubo, algo muy engorroso y difícil de quitar. Si quieres conocer todo tipo de trucos de limpieza y decoración puedes encontrarlos en nuestra sección donde cada día te acercamos las mejores recomendaciones para tu hogar.