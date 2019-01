Así es como debes organizar tu cocina según Marie Kondo

Con su libro 'La magia del orden', la gurú japonesa Marie Kondo explicó las tácticas para hacer desaparecer el caos de casas, habitaciones, armarios y cajones. En la actualidad, el método Konmari sigue sumando adeptos gracias al reality de Netflix '¡A ordenar con Marie Kondo!' que ha popularizado los trucos para que la organización doméstica sea todo un éxito.



En general, la cocina es la parte de la casa que más cuesta ordenar ya que los objetos que se acumulan en esta estancia se suelen utilizar con asiduidad. Para que esto no te ocurra, aquí te traemos algunos de los consejos de Marie Kondo para poner orden en tu cocina.





Deshacerse de lo superfluo nos ayudará a vivir mejor

La encimera siempre despejada

Dividir los objetos por categoría

Botes y frascos para conservar los alimentos

La vajilla y la cristalería de uso diario

Trucos de organización

, es una de las frases que mejor resumen el objetivo de esta gurú. El pilar fundamental sobre el que se basa este método japonés es el deSi algún objeto no nos produce alegría, debe salir de nuestro hogar.Aunque parezca una tarea titánica, para ordenar la cocina al estilo Marie Kondo, hay que sacar todos los objetos, productos, cazuelas, ollas, tuppers... de los armarios y seleccionar uno a uno. Sólo así se logrará la auténtica organización. Además, es bueno aprovechar este momento, para limpiar a fondo cada uno de los armarios, cajones y superficies de la cocina.A continuación, cogey determina qué sentimiento genera, si es algo que de verdad necesitas o si sólo lo guardas por un apego emocional.Liberar completamente la superficie de trabajo es otro de los consejos de Marie Kondo. Y es que la parte de la encimera que está cerca de los fogonespor lo que es mejor que los botes o demás utensilios que tengas ahí ocupen otro espacio.Según el método Konmari los elementos de la casa se dividen en: rLos objetos de la cocina entrarían dentro de la categoría de komomo y para empezar a ordenarlos deberás dividirlos en categorías:Kondo ofrece en su Instagram cómo deberían guardarse los trapos de cocina para que ocupen menos espacio y estén siempre a la vista.Una vez dividido, elimina lo innecesario y guárdalo en la estancia en la que lo vayas a utilizar. Es decir, los libros de recetas deben ir en la cocina, pero los medicamentos, por ejemplo, deberían guardarse todos en el baño.Organiza también los alimentos y especias en botes herméticos y que, a poder ser, estén bien a la vista para saber qué necesitas para ir a hacer la compra.Colocar cajas en lapara almacenar los alimentos que tenemos en reserva multiplicará el espacio del que disponemos y nos facilitará la tarea de encontrar un producto concreto. Utiliza etiquetas para referenciar cada una de las cajas.En el tema de los platos o la cristalería, Marie Kondo asegura que "no tiene sentido" guardar una vajilla en una caja o en un armario para utilizarla sólo una vez al año. Es mejor que se rompa por usarla mucho que por guardarla durante años.Menos es más. No hace falta tener grandes cantidades de objetos. Cuando éstos se rompen o dejan de servir es el momento de reemplazarlos por otros.El objetivo de una cocina ordenada es tenerlo todo a mano, que sea práctica, queEsto contribuye a incrementar nuestro bienestar mental y repercute en nuestra felicidad.Si quieres conocer más consejos de organización que se recogen en el programa "¡A ordenar con Marie Kondo!" de Netflix, consulta este artículo que publicamos hace algunos días