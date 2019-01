Lámparas con tazas de café y otras ideas originales 'low cost' para iluminar tu cocina

El mundo de la decoración es todo un universo para los amantes del 'Do It Yourself (DIY)'. Las ideas son infinitas y abarcan todos los rincones del hogar y aprovechan todo tipo de elementos para hacer auténticas obras de arte. Este es el caso de las lámparas. Partiendo de la base de un cable para la instalación y la bombilla, las ideas son innumerables.

En el caso de las lámparas para la cocina, las ideas son de lo más originales. Desde lámparas con tazas de café, hasta increibles composiciones con ralladores o pinzas.

Da rienda suelta a tu imaginación e ilumina tu cocina de la manera más original e innovadora. Esta estancia tan importante del hogar cobrará otra luz, sin necesidad de gastarte mucho dinero. Apúntate las siguientes ideas 'low cost' para crear tu propia lámpara para la cocina.

Lámparas con tazas de café

Lámparas con botes de cristal

Lasson perfectas para este tipo de lámparas. Solo tienen que tener el tamaño necesario para que quepa dentro de las mismas la bombilla que necesites para alumbrar tu cocina.Los típicos botes para guardar pastas o arroces en la cocina también son ideales para crear este tipo de lámparas. Su tamaño se adapta a. Ya sea como en el caso interior, introduciendo la bombilla y el cable dentro de los mismos, o recurriendo a una base, por ejemplo, de madera para colocarlos.

El resultado será impresionante en cualquiera de los casos.

Lámparas con botellas

Las botellas de vino pueden tener una segunda vida. Después de saborear el producto, puedes aprovechar también su frasco. Guarda unas cuantas botellas de vino y da forma a tus ideas para crear una lámpara de cocina. Los formatos son muy diversos y originales.

Lámparas con ralladores

Esta es una de las ideas más originales que hemos encontrado. Muy pocos pensarían que con los tradicionales ralladores de cocina de cubo se podría crear una lámpara de cocina única.

Lámparas con pinzas

Ideas DIY

Laspueden ser tu aliado perfecto para confeccionar esaque tienes en mente. Su elaboración es muy fácil y se trata de unos elementos muy fáciles de manipular. Ponte manos a la obra y el resultado será espectacular.

