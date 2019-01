Cómo limpiar tu casa a fondo o el método Oosouji

El comienzo del año siempre es buen momento para hacer limpieza integral de la casa. Mantener en orden las habitaciones se ha convertido en un reto diario para muchas familias, y ni que decir tiene hacer una limpieza a fondo. Da pereza, pero cuando termines te darás cuenta de lo bien que sienta. Poner orden y tener la casa limpia a porta serenidad y bienestar. Desde Japón se ha popularizado el método Oosouji, que no es más que la limpieza que hacían nuestras madres y abuelas. Esas jornadas en las que ponían patas arriba la casa para limpiar todo, desde el techo al suelo.

Trucos de limpieza

Para comenzar con una limpieza a fondo te recomendamos que comiences con el techo, las paredes y las cortinas, para terminar con los suelos. Abrir todas las ventanas ayudará a que se renueve el ambiente de la casa. También es necesario que vacíes y ordenes armarios y cajones. También es recomendable que te deshagas de la ropa y objetos que no utilizas, y que sólo ocupan espacio y dan a nuestras estancias la sensación de desorden y caos.

No tengas prisa, ve habitación por habitación y no pases a la siguiente hasta no terminar con la primera. Reserva para ello un día completo y comienza por la mañana para que te de tiempo. Ya verás como al terminar tu casa respira un aire nuevo y la disfrutas más.