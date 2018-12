El método para quitar las manchas a la ropa que nunca habrías sospechado (y funciona)

A todos los que ponemos la lavadora nos ha pasado alguna vez. Metes una prenda nueva en la lavadora y al final acaba desteñida. Es cierto que eso suele pasar con ropa más bien tirando a "mala" pero nadie está exento. Por eso en muchos foros lo más normal es que se pregunte por trucos para quitar todo tipo de manchas especialmente las de color que produce cuando sin querer lavar ropa a temperatura más alta de lo normal. Y hoy te traemos uno de esos trucos. Uno que muy poca gente conoce pero que por lo visto funciona: se trata de meter la prenda que se haya desteñido en un bol con agua hirviendo y unas seis cáscaras de huevo.

El agua de hervir huevos tiene, según muchos expertos en limpieza, propiedades que le vienen bien a tu ropa para "salir adelante" después de un tropezón como el de desteñirse. No pierdes nada por probar y ver qué sucede. En el caso de la ropa blanca también puedes probar con productos que venden en todo tipo de negocios como el Blanco Nuclear. En ese caso lo negativo es que no puedes aprovechar cosas que tienes en casa como es el caso de las cáscaras de huevo que en todo caso ibas a tirar a la basura y no las ibas a usar para la limpieza ni para comerlas.

Trucos de limpieza

Recuerda que todos los días en nuestra sección de Decoración te contamos todo tipo de trucos para que puedas mantener tu casa lista con el menor esfuerzo posible. No se trata de gastar mucho dinero en productos de limpieza ni de estar mucho tiempo limpiando. De hecho hasta los expertos lo reconocen: la clave para vivir en un ambiente sano y sin suciedad es mantenerlo todo de forma adecuada. Si haces un poco cada día luego no tendrás que agobiarte.

