El producto con el que puedes solucionar un atasco en el fregadero sin tener que llamar a un profesional

Seguro que muchas veces has pensado que no pasa nada por tirar un poco de comida por el fregadero. O alguna vez, sin querer, se te ha escapado un resto de comida cuando estabas fregando los platos. Pues bien: eso tiene consecuencias. Y la principal es que tu fregadero tiende a atascarse con todos los problemas que eso genera. Por eso hoy te traemos una serie de recomendaciones que tienes que tener en cuenta.

En el mercado se venden varios productos que suelen ser bastante eficaces pero también caros. Por eso te traemos una "poción mágica" que recomiendan los expertos y que suele ser bastante eficaz. Haz una mezcla con bicarbonato, un puñado de sal y vinagre caliente. Deja que actúe sobre el fregadero y luego echa por encima agua hirviendo. La suciedad se irá por completo.

Pero ¿Cómo garantizar que no vas a volver a tener el mismo problema? Pues se recomienda que de vez en cuando introduzcas por el fregadero una lata de coca cola. No es una solución si el problema ya ha tomado un cariz importante pero puede ayudarte. Recuerda que tener el fregadero limpio es también fundamental a la hora de evitar olores fuertes en la cocina. Además, por pura higiene, esta parte de la casa es la que más tiene que cuidarse en el sentido de evitar que los alimentos en mal estado o la basura puedan poner en peligro nuestra despensa o generar la presencia de los tan molestos insectos que en no pocas ocasiones nos encontramos dando vueltas por casa.

