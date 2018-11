La bayeta más recomendada para evitar que se te acumule polvo en casa

Tener tu casa a punto no es nada sencillo. Sobre todo si tienes poco exigente y tienes poco tiempo. Y menos en lo que tiene que ver con el polvo que parece que se acumula cada día en los rincones menos esperados, o en los que menos miras. Mucha gente barre o pasa la bayeta casi a diario en todas las estancias de su casa pero, a pesar de su esfuerzo, sigue apareciendo polvo de donde menos te lo esperas. La solución es sencilla: tienes que empezar a mirar en sitios más recónditos de tu hogar. Seguramente el polvo que cada día barres en el salón o en la habitación en realidad viene de detrás del sofá o de debajo del mueble de la televisión. Se acumula ahí y se va repartiendo. La solución es sencilla y está al alcance de todos aunque no seas un gran experto en el campo de la limpieza.

Tienes que mirar en los sitios donde no sueles mirar habitualmente. Ahí es donde se acumula el polvo que luego se reparte por todo el hogar. Si afrontas el problema de raíz verás los resultados y tendrás menos que hacer en el día a día. Pero aún tenemos más trucos que tienes que tener en cuenta a la hora de limpiar. Hay que tener en cuenta que la limpieza es algo fundamental pero hay que pautarla para que no sea algo difícil de hacer y que te exija un tiempo que no tienes.

La bayeta adecuada

La bayeta adecuada para trabajar en casa es la de microfibra según los expertos. Muchos recomiendan que la mojes con un poco de agua y un chorrito de limpiacristales para mejorar los resultados o si afrontas la tarea de limpiar en una superficie complicada.

Ventanas siempre cerradas

Otra de las claves para evitar el polvo (sobre todo en invierno) es cerrar bien las ventanas. Ventilar diez minutos es más que suficiente por lo que no es necesario que tengas las ventajas abiertas durante tres horas. Eso no mejorará el ambiente en tu casa y propiciará (sobre todo en las grandes ciudades) que entre mucho más polvo en tu habitación.

Las zapatillas, sacudidas

Las zapatillas de andar por casa normalmente están confeccionadas con telas que atrapan el polvo y lo esparcen por toda la casa. Ese es otro problema que puedes evitar sencillamente con sacudir esas zapatillas al menos una vez al día.