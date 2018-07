Danshari, el método para ordenar que le hace la competencia a Marie Kondo

No hay duda de que el país del sol naciente es la cuna del orden. Los japoneses siempre han tenido fama de disciplinados, pero desde hace unos años hemos podido comprobar que son especialmente ordenados.

El éxito mundial de Marie Kondo es una prueba de ello. Desde que publicara 'La magia del orden' en 2011, esta joven japonesa se ha convertido en toda una gurú que ha hecho del orden del hogar un estilo de vida.

Pero al método Konmari le ha empezado a salir una dura competencia: el Danshari.



¿En qué consiste el método Danshari?



La artífice de esta disciplina es Hideko Yamashita, autora del libro 'Dan-sha-ri: ordena tu vida (2016). El nombre de este método proviene de las palabras japonesas 'dan' (rechazar las cosas innecesarias), 'sha' (deshacerse de las cosas inútiles que uno posee) y 'ri' (detectar el deseo insano por las cosas innecesarias).

"¿Necesita mi yo presente las posesiones que ahora mismo tengo? Si la respuesta es no, ¿por qué me cuesta tanto deshacerme de estas cosas que he ido acumulando durante años, y que a fecha de hoy sigo guardando? ¿Qué es lo que me lleva a hacerlo?" Esta es la premisa que utiliza Yamashita en su libro, que aunque fue publicado hace dos años ha empezado ahora a hacerse un hueco a nivel internacional.

La autora propone una filosofía de vida que busca la felicidad a través de la sencillez material. Porque al ordenar no estamos simplemente aprovechando mejor el espacio, sino que también tomamos conciencia de lo que nos rodea y de qué podemos utilizar.

El Danshari busca la felicidad a través de la sencillez. Getty Images

Porque el método Danshari consiste precisamente en eso, dejar que el protagonista sea la utilidad que le damos al objeto y no el objeto en sí. Es decir, a la hora de ordenar, piensa si las cosas que tienes en casa son apropiadas para ti, te van a ser de utilidad o si por el contrario son innecesarias.

La teoría de Hideko Yamashita es que a través de transformar lo que nos rodea y quedarnos con lo justo, empezaremos a transformar nuestro interior. Una transformación que nos ayudará a conocernos mejor a nosotros mismos y logras la estabilidad y felicidad.



Las cinco reglas de oro del método Danshari

Guarda las cosas de forma que te sea fácil acceder a ellas. Getty Images