Cómo tener tu dormitorio ordenado en sólo unos pasos

Deshacernos de lo inservible y asignarle un sitio a cada cosa. Este continúa siendo el gran reto de todo dormitorio. La clave consiste en tener suficiente sitio de almacenaje, accesorios que te ayuden a conservar el orden y un poco de disciplina para no ir dejando todo por medio. Solo así podremos garantizar que en nuestra casa se respire un mejor ambiente.

Accesorios y complementos

Son absolutamente necesarios en cualquier habitación. Una solución muy elegante y útil son los cestos. En ellos puedes guardar toallas, cojines, mantas?. De esta forma cada pequeña pieza en tu vida encontrará su lugar ideal. Con el fin de no perder las cosas pequeñas o, incluso, los juguetes de los niños encontramos también una variedad infinita de organizadores.

Un tocador ordenado

Estos pequeños espacios dedicados al cuidado personal pueden resultar muy prácticos a la hora de almacenar todos esos productos de belleza. Desde muebles de una sola pieza, hasta escritorios, librerías y muebles bajos con cestas. Toda una variedad de posibilidades al alcance de tu mano.

Estanterías

Puedes colocar una balda detrás de tu cama a modo de mesita de noche donde poder colgar tu soporte para el ordenador o un neceser con tu crema de noche. Para los amantes de los libros es el accesorio perfecto. Una estantería de obra es perfecta para aprovechar pequeñas irregularidades de la pared o retranqueos, donde se puede tener al alcance de la mano tus libros preferidos.

Perchero o colgador

Tal y como podrías incorporar un colgador en cualquier otra estancia de la casa, anímate a instalar uno en tu dormitorio, ya que puede ser de gran utilidad a la hora de organizar accesorios personales que utilizas a diario. Dependiendo del lugar, espacio y tipo de perchero, serás tú quien decida qué dimensión de la pared libre podrá servirte para hacerle un hueco.

Muebles multifunción

Tener un baúl o cabecera con posibilidad de almacenaje puede resultar de gran utilidad a la hora de garantizar el espacio necesario para que no haya nada de por medio. Asimismo, los cajones bajo la cama pueden suponer una herramienta muy práctica para guardar aquellas prendas, colchas, almohadas, etc. que no utilicemos a diario.

Muebles a medida

Mediante los muebles a medida aprovecharás el máximo espacio posible. Con armarios integrados, el espacio que hay debajo de la ventana te puede salvar del apuro si ya tienes a rebosar el armario. Asimismo, existe la alternativa de construir estanterías para cualquier hueco de la habitación.