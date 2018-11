Los británicos se preguntan por qué vivimos tanto los españoles

Los británicos no lo entienden. ¿Cómo es posible que si fumamos más que ellos y bebemos parecido, vivamos más? El diario inglés 'The Times' publicaba recientemente un artículo titulado 'The drink, they smoke, so why are the Spanish living so long?' (Fuman y beben, entonces por qué los españoles viven tanto?), en el que explicaba que según un informe del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud, para 2040 nuestra esperanza de vida será de 85.8 años. ¡Más que los japoneses!.

El periódico recuerda a sus lectores que, a primera vista, "los españoles no parecen especialmente sanos. Fuman más que nosotros (el 23% de los españoles fuman en comparación con el 16% de los británicos), beben aproximadamente la misma cantidad de alcohol que nosotros y duermen durante un número similar de horas (aproximadamente siete)".

Aquí está el quid de la cuestión. Así que se lanzan a analizar nuestros hábitos y costumbres para encontrar nuestro "elixir de la eterna juventud". Así nos ven nuestros vecinos británicos.



1. Damos un paseo

Según ellos nos somos grandes amantes del gimnasio, ellos van el doble, pero nosotros paseamos. Salimos a dar un paseo y se asombran de que tengamos una palabra para ello: paseo. Y aportan datos. Un informe de 2014 de Eurobarometer dice que España es el segundo país en el que "probablemente caminen durante 10 minutos o más al menos cuatro días a la semana".

Además, el 37% por cierto de los españoles caminamos o vamos en bici al trabajo. Así que lo tienen claro: "Caminar mejora la salud física y emocional (y reduce el tamaño de su cintura), es un hábito que está dando sus frutos".



2. La dieta mediterránea, con vino incluido

Esto es una obviedad. Cualquiera sabe que como en España no se come en (casi) ningún sitio. En el artículo de 'The Times' elogian (cómo no) nuestra paella "rica en verdura y mariscos". Pero no queda ahí la cosa: lo hacemos con una o dos copas de vino.

Según Helen Bond, portavoz de la Asociacón Dietética Británica, "un estudio reciente demostró que cambiar a este tipo de dieta puede reducir el riesgo de enfermedad cardíaca en un 27%". Además, señalan que compramos en comercios locales y consumimos muchos productos frescos. Sólo compramos un 20% de alimentos ultraprocesados, menos de la mitad que en Reino Unido. En el diario recuerdan que las familias compran más alimentos de este tipo que cualquier otro país de Europa.





3. Tenemos la siesta

Siesta. Sin traducción pero con distinción entre jóvenes y mayores. Observan que para la generación más joven la siesta de dos horas ha perdido su atractivo, "muchos españoles mayores lo toman en serio. Y por una buena razón.

En 2012, científicos españoles demostraron que una siesta es buena para la salud, mejora la salud cardiovascular y agudiza el estado de ánimo y la memoria". Ahí queda eso.

Es por ello que el periódico añade la recomendación de los expertos: "Se debe tomar por un corto tiempo y sin entrar en el sueño profundo, porque de lo contrario no se puede dormir por la noche. La duración óptima de una siesta debe ser de 26 minutos".



4. Trabajamos más, pero nos tomamos más descansos

Trabajamos 1.691 horas en comparación con las 1.674 que hacen los británicos. De 9 a 14, dos horas para comer y luego hasta las 20 horas. Hacemos más horas, pero los británicos creen para nosotros que el periodo de ir a trabajar sea más largo y pausado es mejor para la salud.

5. Tenemos más sexo

Nos iniciamos más tarde en el sexo pero cuando empezamos... Y vuelven a los datos. Según la compañía farmacéutica Gedeon Richter, las españolas tenemos relaciones sexuales 2.1 veces a la semana de media, mientras que las británicas 1.7 veces. Pero los hombres... Una encuesta reciente sitúa a los españoles como "los mejores amantes" y a las españolas como "las más coquetas".