Se acaba la vuelta al mundo

La situación del coronavirus acaba con un viaje permanente con más de cinco meses recorriendo sudamérica. En octubre aterricé en São Paulo. Desde ese momento, he conocido el frío patagónico, el estruendo del Niágara, la protesta de Santiago de Chile, el misterioso Chiloé, la caipiriña de Río, la selva de Paraty, los dulces de Porto Allegre, la ironía de Pelotas... He pasado por el frío de los Andes, la costa de Valparaíso; la humildad del Salta y Jujuy y la velocidad de Buenos Aires. La cultura boliviana, la magia peruana, la vida indígena en Ecuador. He surfeado en Florianópolis, en Punta del Este, en la larga Chicama y en Montañita. En casa de amigos, en hostales, en couchsurfing. Autobuses, aviones, autoestop.

Sonaban las alarmas del coronavirus cuando todavía estaba bien arropado en Cali, Colombia. Allí pensé en qué hacer, pero volver a España, tal y como estaba la cosa, no era ni siquiera una de las opciones. Ni existía. Pero solo unos días después, los casos en Colombia empezaron a crecer, y la única decisión que parecía poder tomarse, con la vista puesta en los próximos días, era la de elegir un sitio del mundo para vivir un periodo de aislamiento.