¿Cuánto dinero hay que tener para dar la vuelta al mundo?

Hay una pregunta que me han repetido hasta la saciedad desde que conté que me lanzaba a descubrir mundo sin billete de vuelta: ¿cuánto dinero tienes para este viaje? Y me parece algo normal porque igual alguno quiere verse el bolsillo para ver si también puede aventurarse o quizás alguien quiera empezar a llenarlo y pretende saber hasta cuándo debe hacerlo.

Pero, aunque en el vídeo de esta semana doy la cifra exacta -sin rodeos-, hay que tener en cuenta el tipo de viaje que cada uno quiere hacer. En mi caso, se trata de un trazado más que económico. Además de no pasar posarme por sitios lujosos, ahorro un buen puñado de euros durmiendo en casas de gente que me acoge a través de Couchsurfing o que me hospeda simplemente por haberme conocido a través de este blog. No os imagináis la cantidad de personas que siguen Pégame un viaje y me abren sus puertas con mensajes privados bien motivadores.



La semana pasada pedí que me hicierais las preguntas que quisierais sobre esta aventura y, entre otras, os interesasteis por lo que llevo en la mochila, por el camino que iba a trazar o por lo que pensaba mi familia sobre esto.

Hoy las respondo en vídeo mientras preparo un capítulo nuevo para enseñaros São Paolo, mi primer destino, desde las entrañas.