Soy Pablo, un periodista alicantino que se va a dar la vuelta al mundo

Me llamo Pablo, soy periodista, nací en Alicante y ya hace algún tiempo que me di cuenta de que me lo pasaba bien contando las historias y aventuras que iba descubriendo en mis viajes, así que eso vengo haciendo desde hace cuatro años en este blog.

Soy redactor en INFORMACIÓN y trabajo en una ONG internacional, aunque justo en este momento estoy disfrutando de un periodo de excedencia en los dos trabajos para cumplir un reto un tanto ambicioso: dar la vuelta al mundo.

Todas las semanas voy a contar por aquí qué tal va el camino, con anécdotas, reportajes, entrevistas y vídeos en primera persona. Quedan menos de cuatro días para que arranque este proyecto. Despego el próximo lunes desde Barcelona y tengo muchísimas ganas e ilusión puestas en que salga todo de la mejor manera posible.

Como estos últimos días os habéis sumado mucha gente a este espacio, el vídeo de hoy va a ser mi forma de daros la bienvenida: ¿quién es Pablo y qué es Pégame un viaje en realidad?