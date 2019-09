Me voy a dar la vuelta al mundo

Después de mucho pensarlo, ha llegado el momento. Me voy de viaje permanente, sin tener que volver cada vez que voy. Sé que es una aventura muy ambiciosa, pero mi cabeza llevaba gestándola ya más tiempo del necesario, ya desde hace varios años. Esta vez ha ocurrido algo diferente, me he sentado con ella y le he escuchado. Y después de mil vueltas -o mil millones-, arrancamos esta aventura.

Hay muchas cosas en el aire, por eso es importante que, quien sienta ganas por saber cómo va este proyecto, se apunte a ver el vídeo que cada semana que colgaré por aquí contando cómo está yendo todo. La experiencia arranca en menos de 15 días. Habrá nuevos formatos, con reportajes y entrevistas; también habrá vídeos en primera persona.

Me voy solo, con la mochila y un camino abierto. Apenas tengo cerrado mi viaje para las dos primeras semanas, luego vendrá lo que tenga que venir. Aunque esto, lejos de asustarme, me alegra. Con la experiencia que tengo hasta el momento, puedo asegurar y asegurarme que las mejores historias aparecen así.