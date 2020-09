Torrevieja suspende las pruebas serológicas a los profesores tras desautorizarlo Sanidad

El alcalde, Eduardo Dolón, lamenta esta decisión, "que certifica que para el Gobierno Valenciano la ideología es más importante que la salud de los ciudadanos, los niños y niñas, las familias y los profesores de la ciudad de Torrevieja"

El Ayuntamiento de Torrevieja ha suspendido las pruebas serológicas que, a través de Ribera Salud (concesionaria de la gestión del Departamento de Salud de Torrevieja), iba a realizar esta tarde a los docentes y personal educativo de todos los colegios e institutos de la ciudad. El director general de Investigación y Alta Inspección Sanitaria de la Generalitat Valenciana, Javier Santos Burgos, ha remitido a las concejalías de Educación y Sanidad un escrito oficial a las 7:52 horas de la mañana de hoy, 2 de septiembre, a través de la sede electrónica, y dirigido al alcalde de Torrevieja Eduardo Dolón, en las que desautoriza la realización de las pruebas de seroprevalencia a los 1.100 profesores de los centros escolares de la localidad, que el Ayuntamiento y Ribera Salud tenían programadas a partir de las 15 horas en las instalaciones del Centro Municipal de Ocio (CMO).

El Ayuntamiento dice acatar esta decisión de prohibir la realización de los test tras haber consultado con la Asesoría Jurídica del consistorio, que ha indicado que la administración local podría incurrir en un delito de desobediencia, "algo que, por supuesto, nunca haría el alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón", resalta el consistorio en el comunicado enviado a los medios.

En el escrito que ha recibido el Ayuntamiento, la Alta Inspección Sanitaria de la Generalitat desautoriza la realización de las pruebas porque alega que un cribado "es una estrategia de prevención que se determina en función de la evolución de la pandemia y, como tal, siempre es una competencia de autoridad sanitaria" y recuerda que "la estrategia de vigilancia y control de la pandemia de la Covid-19 se ha venido definiendo siempre en el marco de coordinación entre el Ministerio de Sanidad y las diferentes Comunidades Autónomas, razón por la que, en principio, se desautoriza la realización de dichas pruebas en los términos divulgados". La Conselleria, en el escrito enviado al Ayuntamiento, marca los seis puntos de la instrucción sobre realización de pruebas diagnósticas para la detección de Covid-19 emitida por el Ministerio de Sanidad con fecha 30 de junio de 2020, donde se indica, entre otros, que "la indicación de pruebas diagnósticas para la detección deI COVID-19 deberá ser prescrita por un facultativo", que "las técnicas de detección rápida de antígenos o anticuerpos no se consideran adecuadas para el diagnóstico de infección aguda",que "los cribados que se realzan al margen del cribado poblacional que no cuentan con el suficiente respaldo científico que informe del balance riesgo/beneficio, implican que su impacto en salud sea incierto y las garantías de caIidad, cuestionables" y que "no se recomienda la realización de cribados mediante lo realización de PCR o técnicas serológicas por las dificultades de interpretación de los resultados en personas asintomáticas y de bajo riesgo y las implicaciones en su manejo. Sólo podría considerarse su realización en determinadas situaciones y siempre bajo la recomendación de las autoridades de salud pública."

El alcalde ha mostrado su "indignación" por la forma de actuar de la Generalitat Valenciana, "notificando la prohibición el mismo día en el que se van a hacer las pruebas serológicas a todo el personal que conforma la comunidad educativa de Torrevieja", ha lamentado el regidor. Para Eduardo Dolón, "esta lamentable decisión certifica que para el Gobierno Valenciano la ideología es más importante que la salud de los ciudadanos, los niños y niñas, las familias y los profesores de la ciudad de Torrevieja". Además, añade el alcalde, "todavía es más flagrante esta negativa, que demuestra el sectarismo de la Generalitat que preside Ximo Puig, porque en ningún momento su realización iba a suponer gasto alguno a las arcas públicas". Las pruebas las iba a costear Ribera Salud a través de su responsabilidad social corporativa. La empresa señala a INFORMACIÓN que se puso a disposición del Ayuntamiento "como hacemos siempre que una administración nos solicita colaboración, y actuaremos siempre de acuerdo a las indicaciones de las autoridades competentes, en este caso Ayuntamiento y Conselleria".

Desde la Concejalía de Educación, que dirige Ricardo Recuero, se ha notificado a toda la comunidad educativa la decisión de suspender la realización de las pruebas serológicas. El alcalde informará de todos estos extremos en el Consejo Escolar, que se celebrará mañana jueves, y lamenta que toda la organización y el esfuerzo que se ha llevado a cabo por parte de todas las partes implicadas no haya podido materializarse "para conseguir un comienzo de curso más seguro para toda la comunidad escolar de Torrevieja", ha dicho Dolón.

El alcalde ha remitido una carta a la consellera de Sanidad, Ana Barceló, en la que, además de comunicarle que el Ayuntamiento no va a realizar las pruebas, denuncia la gestión de esa Conselleria por la decisión que ha tomado "y por la forma de tratar a la tercera ciudad de la provincia de Alicante y quinta de la Comunidad Valenciana", ha zanjado el regidor torrevejense.