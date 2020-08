El cupón de la ONCE deja 1,9 millones de euros en Orihuela

El Cupón Diario de la ONCE ha vuelto a repartir la suerte en Alicante, esta vez en Orihuela, donde ha dejado 1.925.000 euros entre los 55 cupones premiados con 35.000 euros cada uno, correspondientes al sorteo celebrado este jueves 27 de agosto. El vendedor, Carmelo Lidón Utrera, ha sido quien ha llevado la suerte hasta el municipio, repartiendo todos esos cupones entre sus clientes habituales. Carmelo realiza la venta de productos de juego de la ONCE entre El Palmeral, por las mañanas, y el supermercado Carrefour, donde está por las tardes. Asegura que los premios se han quedado entre sus clientes del bar "El Dátil" y en el bar "El Palmeral".

El número premiado ha sido el 25.063, con 35.000 euros por billete. Además, la serie 024 del mismo número ha sido agraciada con la Paga de 36.000 euros al año durante 25 años.

Al conocer la noticia, Carmelo ha reconocido estar "muy satisfecho porque siempre he dicho que lo mío es repartir y repartir y he dado 55 premios de 35.000 entre todos los habituales. Es un orgullo y una alegría en estos momentos porque la gente está muy asustada y necesitan mucha ilusión para seguir. Y yo seguiré dando suerte, seguro". Es la segunda vez en este mes de agosto que el cupón de la ONCE deja sus premios en Orihuela, ya que en el Cuponazo del pasado 14 de agosto se repartieron 675.000 euros entre 27 cupones premiados con 25.000 euros cada uno.

La suerte se ha instalado en la provincia de Alicante durante este mes ya que, además de estos premios, la ONCE ha dejado también "La Paga" de 3.000 euros al mes durante 25 años y 35.000 euros al contado en Torrevieja, en el sorteo del 17 de agosto; un Sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años en El Campello, en el sorteo del domingo 16 de agosto; y 120.000 euros más en seis cupones premiados con 20.000 euros cada uno del sorteo del sábado 15 de agosto.

El cupón del 27 de agosto estaba dedicado al Reloj de la Catedral de Salamanca incluido en la serie "Ciudades en punto y hora" que la ONCE está dedicando a los relojes más emblemáticos de toda España.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, de lunes a jueves, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar "La Paga" de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Tendrán premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premio de 200, 20, y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra. Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 19.000 agentes vendedores de la ONCE. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos ONCE y establecimientos colaboradores autorizados. La ONCE comercializa el Eurojackpot junto a Alemania, Suecia, Países Bajos, Italia, Finlandia, Croacia, Eslovenia, Noruega, lituana, Letonia, Dinamarca, Islandia, Estonia, Hungría, Eslovaquia y República Checa, y que ofrece para este viernes 28 de agosto un bote de 34 millones de euros.