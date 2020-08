Hallan el cadáver de una mujer de 55 años en Dolores que llevaba dos semanas muerta en su casa

La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer la muerte de una mujer de 55 años y nacionalidad lituana cuyo cadáver ha sido encontrado hoy en su vivienda en el número 1 de la calle Blasco Ibáñez de Dolores. Los vecinos del edificio han sido quienes han avisado a la policía por el fuerte olor que salía de la casa.

Los agentes de la Policía Local, al comprobar el olor y ver que la vecina no respondía a las llamadas, han accedido a la vivienda saltando desde la casa de un vecino. Allí, en el pasillo, se han encontrado el cadáver de la mujer que estaba vestida y que en un principio parecía que no presentaba signos de violencia, aunque los investigadores no descartan ninguna hipótesis de su muerte y han abierto una investigación.

Los vecinos han dado el aviso sobre las 18.30 horas, a la Policía Local por el olor que salía de la vivienda y el tiempo que llevaban sin verla. Ahora la Policía Judicial de la Guardia Civil trata de averiguar si es una muerte natural o no, algo que determinará la autopsia ya que el cadáver se encontraba en avanzado estado de descomposición.