Hallan el cadáver de una mujer de 55 años en Dolores que llevaba varios días muerta en su casa

La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer la muerte de una mujer de 55 años y nacionalidad lituana cuyo cadáver ha sido encontrado hoy en la vivienda en la que vive en el número 1 de la calle Blasco Ibáñez de Dolores. Los vecinos del edificio han sido quienes han avisado a la dueña del inmueble, otra mujer de nacionalidad lituana que se encuentra en su país de origen, del olor que salía de su vivienda, donde está conviviendo actualmente una amiga suya, la fallecida. La propietaria ha sido quien ha llamado a su pareja, que vive en la provincia, para alertarle de la llamada recibida por parte del presidente de la comunidad de propietarios avisándola de un "fuerte hedor a putrefacción" que salía de su casa, según han confirmado fuentes cercanas a la investigación.

Ha sido la pareja de la propietaria de la casa quien se ha personado esta tarde, sobre las 17.30 horas, en las dependencias de la Policía Local de Dolores para alertar de que los vecinos les habían avisado de un fuerte olor que salía de la vivienda. Los agentes de la Policía Local se han personado en la casa y, al comprobar el hedor y ver que la mujer no respondía, han accedido a la misma con las llaves que tiene la pareja de la propietaria. Allí, en el pasillo, se han encontrado el cadáver de la mujer, amiga de la dueña de la casa, que estaba vestida y que en un principio parecía que no presentaba signos de violencia, aunque los investigadores no descartan ninguna hipótesis sobre su muerte y han abierto una investigación.

Los vecinos han manifestado que llevaban días sin verla y la propietaria de la vivienda también ha señalado que tampoco respondía a las llamadas telefónicas. Ahora la Policía Judicial de la Guardia Civil trata de averiguar si es una muerte natural o no, algo que determinará la autopsia ya que el cadáver se encontraba en avanzado estado de descomposición ya que llevaba varios días muerta. Algunas fuentes apuntan a que podría haber fallecido hace casi dos semanas.