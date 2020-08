Más de 700 firmas piden en Torrevieja el regreso a la anterior ubicación de las playas caninas

Una vecina de Torrevieja ha iniciado una recogida de firmas para pedir al Ayuntamiento que vuelvan a la ubicación original las playas caninas del municipio. Lo hace tras denunciar la inseguridad del nuevo espacio habilitado por el Ayuntamiento en la Cala del Rocío, donde asegura que su perro ha sufrido lesiones. El equipo de gobierno del PP, a golpe de decreto, decidió el pasado 5 de junio suprimir las áreas aptas para perros en la Cala del Moro y Punta Margallo, que sumaban 12.000 metros cuadrados, para permitir el baño en Cala Rocío, una superficie de 1.670 metros cuadrados entre Cala Ferrís y Rocío del Mar. Pero parece que a muchos de sus usuarios no les ha gustado el cambio de ubicación. La iniciativa para pedir que regresen los anteriores espacios playeros habilitados para perros, puesta en marcha por la torrevejense Alba Chazarra, suma ya más de 700 firmas en unos días. Chazarra asegura que su mascota tiene lesiones en las patas por ser un espacio no adecuado para que puedan estar los canes.

Los firmantes aseguran que la actual ubicación de estos espacios de recreo es poco accesible, está alejada y que, incluso, es peligrosa para los dueños y sus mascotas. Chazarra decidió iniciar la recogida de firmas tras haber presentado numerosas quejas y denuncias en las que señalaba que la actual playa canina no cuenta con las medidas necesarias para garantizar la seguridad ni de dueños ni de mascotas, y pedir la restitución d elos anteriores espacios caninos.

El grupo municipal de Los Verdes se ha hecho eco de esta recogida de firmas, que apoya, tras calificar de "alcaldada anticanina" la decisión del regidor Eduardo Dolón de cambiar los espacios junto al mar donde se permite la estancia de perros. Desde el partido de la oposición ponen de manifiesto que "hasta ahora habían utilizado las playas habilitadas en la anterior legislatura sin sufrir ni ellos ni sus animales ningún tipo de lesión". Sus ediles critican el cambio de esos espacios de recreo "por uno poco accesible, alejado e incluso peligroso para los dueños y sus mascotas". "Ya denunciamos esta situación con anterioridad además de resaltar que la resolución no es sino una decisión que pone de manifiesto que al Partido Popular no le importa el bienestar de los animales ni de sus dueños, sino el complacer los deseos personales de unos pocos por encima de las necesidades de la ciudadanía y su bienestar", añaden en una nota enviada a los medios.

Por otro lado, Los Verdes asegura que los problemas "no solo de seguridad sino de accesibilidad de las nuevas zonas impuestas por el PP" están alentando a que muchos usuarios utilicen otras zonas que no están habilitadas para el uso canino como playas "improvisadas" para perros, además de desplazarse a otros municipios donde las playas caninas "sí están correctamente habilitadas como es el caso de la vecina Santa Pola, lo cual demuestra el fiasco absoluto una vez más de las ideas poco maduradas y con escasa utilidad del Partido Popular para Torrevieja". Es el caso de Cala Ferris, que se encuentra junto al espacio habilitado como playa canina y donde es fácil ver a dueños dándose un baño junto a sus mascotas, a pesar de no estar permitido y ante la ausencia de vigilancia policial.