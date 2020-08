Pablo, ¿qué te hemos hecho?

Cuando «me se» ocurrió esta tribuna pensé titularla «el micromachismo de la nueva clase política» o la «gilipuyuá del personal que no tiene más luses», que dirían los míticos Tip y Coll. Luego me acordé de Pablo Iglesias, el vicepresidente segundo que está que trina por sus «encontronazos» con Pedro I «el Cruel», a cuenta del «escaqueado» Juan Carlos I, y por los contratiempos con la justicia (caso Dina). Esa justicia que debe ser la misma para él -se investigan «presuntas irregularidades» en la financiación de Podemos- que para los fugitivos Carles Puigdemont y Clara Ponsatí, el inhabilitado Quim (Joaquín, en español) Torra, el etarra Arnaldo Otegi o para cualquier español de buena voluntad. ¡Si, la misma justicia que ha devuelto al trullo a Oriol Junqueras, los «Jordis»- Cuixart y Sánchez-, Joaquim Forn y Raúl Romeva, que gozaban/disfrutaban del «régimen de semiliberta»" sin que -según el Juzgado de Vigilancia Penitencia de Cataluña, a instancias de la Fiscalía de Barcelona, aunque es recurrible- se hubieran hecho acreedores a ella. ¡Ah, por cierto, Junqueras aprovechó el tiempo y se reunió con el «mangurrián» del Torra para tratar un posible adelanto de las elecciones catalanas!. ¡Joder, el futuro de los catalanes está en manos de un condenado, un inhabilitado y un fugado!. ¡Menos mal que, según el CIS catalán, el 55% de los catalinos no está por la independencia, aunque tratándose del CIS de Tezanos tenemos que poner la noticia en cuarentena!. ¡Esto ya no es lo que era y hasta el Barsa, con Messi, hace el ridículo en Europa; el Bayer le endosó una mano y media en la Champions!. ¡Jornada gloriosa para el madridismo! ¡Joder, me estoy desviando del asunto que me ha empujado a escribir esta paja mental!. Yo pretendía -os lo prometo por Torrebruno- hablar de la preparación que tiene nuestra clase política para desempeñar su labor, aunque, también es verdad, no toda. Lo que pasa es que la mayoría de las veces esa clase política «es siempre del mismo color» y «representa al mismo colectivo», ¡o me lo parece!. No todo responde a lapsus/deslices como el ¡viva Honduras!, estando en El Salvador, o el «manda huevos» con los que nos deleitó/regaló Federico Trillo (PP). ¡No, no es eso!. Parece que nuestra clase política -por lo menos la que representa a ciertos sectores- apenas si tiene preparación para pasar el día sin soltar la «gilipuyuá que le retrate», pero que le hace tener su minuto de gloria y saltar a las primeras páginas de los medios, convirtiéndose en «viral» en las redes sociales, siendo casi trending topic. ¡No, todo no es eso!. Esa gente -clase política, que cobra una pasta que se podría destinar a obras benéficas- no tiene que pasar por ninguna prueba de selección para saber si está capacitada para representarnos en las instituciones públicas. Los médicos, por ejemplo, tienen que hacer una carrera de tropecientos años y luego un MIR -especialidad-, además de estar toda la vida «reciclándose» porque la medicina evoluciona. ¡Y todo para terminar cobrando un sueldo de mierda que no está acorde con la responsabilidad que tienen: salvar vidas!. ¡Y así otras muchas actividades/oficios!. Para ser político no se pide titulación. Ni siquiera un examen/certificado psicotécnico que diga que se tienen «buenas condiciones mentales» para desempeñar el cargo. ¡Bueno, ese no sería el caso de la mayoría de nuestra clase política, pero «a to a quien gane», porque hay quien -casi siempre suelen ser de Podemos (a quienes, de verdad, respeto)- no tiene ni un pase y nunca se las ha visto más gordas para salir en los papeles, a no ser que sea por decir «tontás», como la concejala de Alicante que acusó al equipo de gobierno municipal de «micromachismo» por poner el aire acondicionado en el salón de plenos y «pasar frío». ¿Tendría «erisaos» los pitones?. ¡Haz caca, Pilarín; que mamá te limpia!.¡Todos tenemos derecho a ganarnos la vida, pero Pablo -Iglesias- podrías elegir mejor a «tus cachorros» para representarnos en las instituciones sin hacer el ridículo, porque, como diría Pedro Almodóvar, ¿qué hemos hecho para merecer esto?. Estoy convencido de que cuanta menos preparación tengan los podemitas más arriba estará y mejor vivirá «don coletas». Bueno, teniendo en cuenta que nos engañaron con lo del comité de expertos, ya nos podemos esperar cualquier cosa de un gobierno falaz.