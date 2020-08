100 años de «Casa del Pueblo»

Corre el 19 de marzo de 1920 y se compra en la localidad de Callosa de Segura en la Calle Mayor nº 83 una casa, el lugar en que se ubica la actual «Casa del Pueblo» sede de la Unión General de Trabajadores y el Partido Socialista Obrero Español en plaza. En esa fecha de principios del siglo veinte la Sociedad de Rastrillaores y Espadaores es la titular de la «Casa del Pueblo», siendo presidente José Díaz Ferrández apodado 'Virgen' y secretario Antonio Benabent Navarro de apodo 'Duque'. Pagadas las obras -su valor de construcción ascendió a 41.772 pesetas- se inaugura con la presencia la «Filarmónica», la sociedad musical local, que ofrecía dada la ocasión pasacalle y concierto dirigido por Luis 'Maestro Torbellino' Serna lo que da cuenta de lo significativo del acontecimiento en la ciudad.

La «Casa del Pueblo» albergaría entre sus muros a todas las sociedades y organizaciones vinculadas al movimiento obrero en Callosa de Segura como su sede hasta el año 1939 -llegó a contar con un total de 1.549 socios- entre ellas, la Sociedad de Constructores de Suelas (1916), la titular Sociedad de Rastrillaores y Espadaores (1916), La Sociedad de Albañiles (1917), la Sociedad de Carreteros (1918), la Sociedad de Hilaores (1918), la Sociedad de Obreras Sogueras (1919), la Sociedad de Socorros Mutuos «La Benéfica» (1922), la Sociedad de Oficios Varios (1924), la Escuela de la Casa del Pueblo (1924), la Agrupación Socialista (1924), el Grupo Pro Cultura (1926), la Sociedad de Agricultores (1928) y la Juventud Socialista (1928).

Testigo silenciosa durante un siglo de profundos cambios sociales en nuestro país ha vivido esta «Casa del Pueblo» la dictadura de Primo de Rivera, el exilio de un rey, Alfonso XIII, y la proclamación por voluntad popular de la II República. Sufrieron sus cuatro paredes la crueldad de la guerra, los tiempos de represión, la diáspora del exilio y la opresión de la dictadura franquista. Anheló de igual forma agazapada y paciente durante cuarenta años, viendo pasar esos tiempos de ausencia de libertades en que los derechos de hombres y mujeres en nuestro país fueron conculcados, la vuelta a la democracia hasta vivir la transición política y el alumbramiento de una nueva Constitución.

La «Casa del Pueblo», patrimonio sindical emblema de los oficios tradicionales de esta ciudad del cáñamo, sirvió de escuela, de economato y de refugio de la cultura. Ofreció cobijo, seguridad y servicios a la clase obrera mediante la acción sindical y una ideología política en defensa y reivindicación de la igualdad de clases. Reconvertida en «Hogar Rural» allá por el 1949 por aquellos a quienes apenas unos años atrás combatía en sus tiempos más olvidados sirvió de depauperado local de ensayo de esa misma «Filarmónica» que la vió nacer, llegando incluso a albergar en su planta inferior a la Organización Juvenil Española -OJE- y su banda de cornetas y tambores. Y ahí aguantó, maltrecha, dolorida, en lenta decadencia en grado tal que hubo que reconstruirla allá por el final de los ochenta del pasado siglo ya entrada la democracia, y sin embargo impertérrita, ahí aguantó.

Hoy esta «Casa del Pueblo» reinaugurada en 1990 sorprende a quien la visita, sorprende sus instalaciones y la amplitud de sus salas, sorprende su disposición de dos plantas, y, sobre todo, a poco que preguntes, sorprende su historia. Historia que en este año del centenario tenemos la responsabilidad de recordar, no solo por quienes lo merecen y ya no están con nosotros, sino, sobre todo, para quienes todavía no tienen claro que es lo que hacemos aquí. Con estas líneas quiero hoy rendir homenaje a esta mi «Casa del Pueblo», un lugar que encarna nuestros valores y simboliza quienes somos, unos valores que siguen siendo más necesarios que nunca.