El PSOE tacha de "pataleta" la decisión del alcalde de retirar la placa de Ignacio Ramos

Los socialistas recuerdan que la noticia sobre la inauguración del centro de salud todavía se mantiene en la web municipal

El PSOE de Pilar de la Horadada ha calificado la decisión del alcalde del PP, José María Pérez, Alcalde Popular de retirar la placa que tenía el alcalde Socialista Ignacio Ramos en el paseo de las estrellas "como una pataleta", tras hacer caso omiso a la ley y "ser recriminado por el portavoz socialista". Los socialistas también definen esta postura como "prepotente, cínica y mentirsa".

El pasado 18 de noviembre se inauguraba el Centro de Salud de Pilar de la Horadad. Una obra terminada y recepcionada desde el mes de mayo del mismo año, "fruto del esfuerzo y la colaboración entre el gobierno socialista de Pilar de la Horadada y del Consell", que el alcalde popular, José María Pérez Sánchez, no tuvo reparos "en apertura haciendo oídos sordos a la Conselleria de Sanidad, según ha comunicado el PSOE de Pilar de la Horadada. Y es que tras mandar una invitación de inauguración a la misma Conselleria, "utilizando el logo de esta sin su consentimiento y sin haber consensuado fecha alguna con la Consellera" el alcalde popular recibió en varias ocasiones y por distintos medios notificaciones de que no podían inaugurar el Centro de Salud por la prohibición que establece el artículo 5, apartado 8 de la Ley 12/2018 de la Generalitat de Publicidad Institucional.

Aun así, explica en un comunicado el PSOE "el alcalde popular no tuvo reparos en cortar la cinta y hacer un paseo mostrando las instalaciones, en una obra en la que no había tenido nada que ver, rodeado de miembros de Ribera Salud. En un acto en el que la que Nieves Moreno, concejal de Sanidad mintió sobre la ausencia del Comisionado de Torrevieja Salud y de la Consellera, diciendo que habían "declinado la invitación y disculpado su ausencia".

Y en el que además anunció la unificación de los dos centros de salud en uno, "un sinsentido denunciado en varias ocasiones por el Grupo Municipal Socialista, ya que ¿para qué quieren los pilareños una ampliación del Centro de Salud, para después unificar todo en un centro?".

El mismo modus operandi siguió el alcalde popular para inaugurar el centro de salud de Pinar de Campoverde el pasado el 16 de diciembre de 2019, a sabiendas que no podía, en un proyecto que él no había realizado, "rodeado tan sólo de miembros de Ribera Salud y mintiendo nuevamente sobre la ausencia de representación del Consell. Una prepotencia que fue denunciada por el Portavoz Socialista, Alfonso Armenteros en pleno y que no sintió bien a los populares".

La consecuencia de todo esto ha sido la retirada de la placa del paseo de las estrellas inaugurado por el Alcalde Socialista Ignacio Ramos el noviembre de 2018. Los vecinos de la Torre se encontraron de un día a otro sin el nombre de su histórico alcalde, sobre el que se aplicó el derecho de rectificación en relación a las placas conmemorativas instaladas que hagan referencia a cargos electos. Mientras que el alcalde popular aún mantiene a día de hoy la noticia en la página web del Ayuntamiento en la que reconoce abiertamente la inauguración del Centro de Salud.