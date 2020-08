La ejecutiva comarcal del PSOE fuerza la dimisión de un vocal por criticar la reversión del Hospital de Torrevieja

Fran García, miembro de la ejecutiva comarcal del PSOE presentó su dimisión como vocal de este órgano colegiado comarcal. García se ha visto forzado a presentar su renuncia después de que haya respaldado públicamente, como miembro del comité de empresa del departamento de salud por denunciar "la incertidumbre" a la que la Generalitat Valenciana está sometiendo a los 1.400 trabajadores del departamento.

La administración autonómica ha anunciado que rescatará la concesión de la gestión que realiza ribera Salud en octubre de 2021. Algo que debe comunicar a la concesionaria este mes de octubre de 2020, con un año de antelación. El comité de empresa, formado por los sindicatos con representación en el centro sanitario y al que pertenece Fran García como sindicalista de Comisiones Obreras, expresó públicamente su inquietud por el hecho de que la Generalitat considere el proceso de reversión "irreversible" -forma parte del acuerdo del Botànic entre PSPV, Compromís y Podemos.

En la rueda de prensa los sindicatos, entre ellos UGT y CCOO- criticaron que la plantilla no tenga información alguna de cómo se va a realizar ese proceso. "He presentado mi dimisión porque defiendo a los trabajadores, ni a la empresa ni a a la Genelitat. Son los trabajadores y sus familias los que no saben qué es lo que va a ocurrir, en qué condiciones van a pasar a depender a la Generalitat", indicó García, que forma parte de la agrupación de Torrevieja y al que algunos de los miembros del PSOE han amenazado también con abrirle un expediente disciplinario por esa defensa de la postura del comité, que antepone la "actual estabilidad" de Ribera Salud a "la falta de información de la Generalitat". García se enteró de que miembros del PSOE comarcal, como el exalcalde almoradidense Jaime Pérez, pedían su cabeza, por un grupo de whatsApp de la ejecutiva comarcal.

García se preguntó en declaraciones a INFORMACIÓN por qué el PSOE no cuestiona directamente a los sindicatos CEMS, UGT, SI-CV, CC OO, USAE y SATSE que se han posicionado en bloque por haber expresado públicamente esta postura. "Parece que los sindicatos no se atreven", señaló.

El comité no se expresó claramente en esa rueda a favor de la continuidad de la concesión por cinco años más, que es lo que está defendiendo con un gran despliegue infomativo Ribera Salud. Sí contrapuso el hecho de que la firma, perteneciente al grupo asegurador norteamericano Centene Corporation, haya rubricado un convenio colectivo para este año y la estabilidad de los derechos laborales logrados en los últimos 15 años con la falta de concreción de la Generalitat de qué piensa hacer con el departamento en octubre de 2021. Los sindicatos han indicado que no han preguntado a los trabajadores qué prefieren -si reversión o continuidad del modelo público privado- porque ellos son los representantes de los trabajadores y, sobre todo, no han recibido información para exponerla a la plantilla y consultar con suficiente información. Fuera del comité los trabajadores no se han expresado sobre este asunto.