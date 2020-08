El Ayuntamiento aplica la ley que impide las placas de inauguración y retira el nombre exalcalde Ramos del paseo de las estrellas

Se llama efecto boomerang. Y el equipo de gobierno del PP acaba de aplicárselo puntualmente a la oposición socialista. En la sesión plenaria de 23 de diciembre de 2019, el concejal del grupo municipal socialista Alfonso Armenteros, solicitó un informe a la secretaria general del Ayuntamiento sobre una posible violación del artículo 5, apartado 8, de la Ley 12/2018 de la Generalitat de Publicidad Institucional, al haber realizado el equipo de gobierno del Partido Popular la inauguración del Centro de Salud de Pilar de la Horadada, la pasarela sobre la Nacional 332 y el Consultorio de Pinar de Campoverde. Inauguraciones a nombre de cargos públicos que esa legislación ya no autoriza.

Pero tampoco autoriza otros gestos a los que desde hace décadas estaban abonados los cargos públicos, en especial en municipios pequeños y medianos, para hacer ver que las cosas las hacen los alcaldes, aunque estén financiadas con el dinero de todos.

La secretaria general emite el informe sobre la aplicación citada por el concejal Armenteros y analiza las actividades prohibidas y susceptibles de ejercer el derecho de rectificación como inauguraciones, actos de instalación de placa conmemorativa con referencia a personas con cargos electos, primeras piedras y otros eventos. llevadas a cabo en Pilar de la Horadada desde la fecha de aplicación de la Ley 12/2018, de 24 de mayo.

Sobre el derecho de rectificación en las inauguraciones, no se puede ejercer "porque sería imposible materializar en una orden de cese de publicidad, al tratarse el evento de un acto celebrado en un único día, y no continuado en el tiempo". Es decir, no se puede rebobinar el pasado y dejar de inaugurar lo que ya tuvo su corte de cinta, invitación de asociaciones, sonrisas y fotos para la posteridad.

Sin embargo, sí se puede ejercer el derecho de rectificación en relación a las placas conmemorativas instaladas que hagan referencia a cargos electos, "ya que cabría la eliminación de dicha referencia que vulnera la citada Ley".

Para cumplir con el derecho de rectificación, el Ayuntamiento ha procedido a eliminar de la placa conmemorativa instalada en el suelo del Paseo Marítimo de Torre de la Horadada a finales de 2018 (en el conocido como "paseo de cine o de las estrellas"), la frase que dice: "Inaugurado por el sr. Alcalde del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada don Ignacio Ramos García y su equipo de gobierno". Como no podía ser de otra forma aquella inauguración se realizó en campaña electoral. Los vecinos de La Torre se encontraron de un día a otro sin el nombre de su histórico alcalde. No era un espejismo orwelliano para hacer desaparecer el pasado. Es una consecuencia directa sobre el terreno de la ley que esgrimía el concejal socialista.

Todo ello, dice la nota de prensa que se ha marcado el equipo de gobierno del PP para explicar este asunto, por vulnerar el artículo 5, punto 9 de la Ley 12/2018 de la Generalitat de Publicidad Institucional, que prohíbe expresamente "la organización de cualquier obra o acto de instalación de placa conmemorativa o similar que haga referencia a personas con cargos electos o a altos cargos que hayan participado en la decisión de su construcción o puesta en marcha". Y aunque nadie lo ha pedido el gobierno local ha aplicado aquí la ley a rajatabla y ha borrado el nombre del exalcalde y su equipo de gobierno.