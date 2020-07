El PSOE pide en una moción al pleno que PP y Cs desvelen su acuerdo de gobierno

El PSOE de Orihuela presentará al pleno de julio una moción que reclama que Partido Popular y Ciudadanos !hagan público en el portal de transparencia y en la web municipal el acuerdo de gobernabilidad que pactaron hace un año para garantizar la estabilidad en Orihuela, pero del que a día de hoy desconoce la oposición y los ciudadanos", ha dicho la portavoz del PSOE Carolina Gracia, que ha recordado que precisamente ayer se cumplía un año desde que se anunció en prensa para formar gobierno y por ello también han querido hacer una valoración de estos 365 días.

Según la edil la única diferencia que conocemos por la prensa con respecto al acuerdo anterior, que sí hicieron público, es que "ésta legislatura el gobierno le sale a Orihuela más caro, pues los sueldos del alcalde y el teniente de alcalde subieron casi en 5.000 euros, además nada sabemos sobre el comité de seguimiento que anunciaron , si se ha creado, quién lo compone y qué trabajo han hecho hasta ahora, aunque mucho nos tememos que fue una improvisación más que quedó en un anuncio y nada más", asegura Gracia.

En cuanto a la valoración del primero año de este gobierno Gracia ha dicho que "además de las dos catástrofes naturales, la Dana y el temporal Gloria, sin olvidar la crisis de salud pública provocada por la pandemia de la Covid-19, Orihuela lleva no un año, sino tres, con un desgobierno y sufriendo un Gobierno de dos grupos alejados en la gestión diaria, insolidarios no sólo entre sí, sino con los proyectos para y por Orihuela".

Así ha recordado que las ayudas para empresas y autónomos del municipio "han salido adelante únicamente con presupuesto de las áreas que gestiona el PP. Ciudadanos no ha aportado ni un euro. Pero no es la primera vez, con la DANA se hizo pública esta desunión y esa actitud tan mullida en la política que Ciudadanos cree que le conviene dejar sólo al Alcalde".

Según la portavoz del PSOE Orihuela no merece una "gestión de fotos y anuncios pero el problema no es que no reciban dinero de otras administraciones es que tienen retenidos los 23 millones de euros de superávit para hacer cada grupo su campaña y sus redes clientelares, esto no es nuevo, va en el ADN de partidos como éstos que no creen en la política como un medio para solucionar y mejorar cosas, sino para vivir mejor ellos y medrar orgánicamente".

Según la socialista "Orihuela lleva dos años con presupuestos prorrogados lo que vuelve a mostrar la desunión porque a pesar de contar con votos suficientes llevan casi 3 años intentando ponerse de acuerdo. No ha habido ningún proyecto de todos los anunciados por este Gobierno que se haya ejecutado, ninguno desde la Obras de la Plaza de Toros". Así la portavoz ha enumerado proyectos que siguen pendientes como: Los Fondos EDUSI, Centro Cultural en Orihuela Costa, Palacio de Rubalcava, Antiguos Juzgados, Centro Miguel Hernández, Centro cultural en la Murada, Ciudad Deportiva, Zona Deportiva de Molins, Centro Social en Desamparados, Consultorio de Virgen del Camino o el Correntias, la Losa del Ave, la pasarela que une Orihuela con Correntias o el centro de emergencias en la costa.

Además Gracia afirma que continuamos sin PGOU, sin un Plan de Rehabilitación del casco histórico, viendo como cada día nuestro patrimonio desaparece por el deterioro, con proyectos como la peatonalización fallida anunciada por el gobierno. Desde el PSOE lamentan "el caos en el que viven los vecinos/as de Orihuela Costa y recuerdan que la concejalía de juventud ha vuelto a convertirse en una concejalía residual sin presupuesto y sin iniciativa".

La portavoz socialista ha dicho, "lo cierto es que podríamos seguir toda una mañana relatando incumplimientos, olvidos y despistes, que estas catástrofes además de los daños materiales que han generado, lo que ha hecho es poner un espejo a la ciudadanía de la NO gestión del Gobierno Local. Lo único que podemos valorar es la pasividad, la desidia y un Gobierno sin ruta ni proyecto, al que le está pesando más mantener su estatus que los problemas de la gente".

La edil ha dicho que "PP y Ciudadanos continúan durmiendo a Orihuela, y no se puede valorar lo que no existe, y es que no hay gestión solo anuncios improvisados que mueren nada más anunciarse. Bascuñana no tiene vida, es como un edificio de los que lamentablemente tenemos en nuestro casco histórico, al que solo le queda la fachada que Ciudadanos apuntala pero que acabará derrumbándose".