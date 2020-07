Primeras multas por no llevar mascarilla en Pilar de la Horadada

La concejalía de Seguridad Ciudadana ha estado concienciando durante las últimas semanas del uso de la mascarilla. Tanto los efectivos de Policía Local, como los voluntarios de Protección Civil han estado actuando de forma didáctica con la población, explicando los beneficios de usar la mascarilla para prevenir la propagación del coronavirus.

El pasado sábado, la Generalitat Valenciana reguló el procedimiento sancionador por no usar mascarillas, y en Pilar de la Horadada se han puesto desde entonces 12 propuestas de sanción por no cumplir las normas de seguridad referentes al uso obligatorio de la mascarilla, 3 por venta ambulante, y 9 por consumo de alcohol en la playa.

En Pilar de la Horadada también se están controlando los aforos. De hecho, hasta en cuatro ocasiones en las últimas semanas, se han tenido que cerrar las playas de El Conde y Jesuítas por exceso de aforo. Además, las playas de Higuericas, Mil Palmeras y Vistamar se tuvieron que cerrar también el pasado domingo por los mismos motivos. No obstante, el cierre siempre ha sido "en el sentido de no dejar entrar a más gente hasta que no se vaciara la playa, pero en ningún momento se han desalojado las playas completamente", explica Marina Sáez, concejal de Seguridad Ciudadana en el municipio.

La edil ha recalcado la "responsabilidad individual de cada uno de nosotros, todos sabemos que la mascarilla es obligatoria y necesaria para protegernos y proteger a los demás, por lo que es importante cumplir las medidas de seguridad y la normativa vigente".

También ha hecho un especial llamamiento de atención al colectivo de jóvenes para que tomen consciencia de la situación que atravesamos y que se tomen en serio el uso obligatorio de la mascarilla.