Orihuela vigila ya con mapas de calor el aforo de sus 11 playas

El herramienta, que ha costado 40.000 euros -según la edil de Contratación- alertará a la Policía Local cuando se rebasen los aforos permitidos para cerrar los accesos

El Ayuntamiento de Orihuela ha presentado hoy el sistema de cámaras que va a permitir controlar la densidad de ocupación en las playas de Orihuela. Hidraqua ha sido la empresa que ha instalado esta herramienta tecnológica. La aplicación funciona a través de un algoritmo que permite transformar una imagen de alta definición de televisión en mapas de calor que indican la densidad de ocupación de las playas. Algo que permite que los usuarios valoren previamente cuáles de las 11 playas tienen menor ocupación antes de desplazarse.

El Ayuntamiento ha adjudicado el contrato por 40.000 euros a Hidraqua, firma que es la concesionaria de la gestión del ciclo integral del agua en el municipio. Según la concejal de Contratación, Sabina-Goretti Galindo, el Ayuntamiento se planteó la implantación de un sistema de control y abrió un procedimiento de adjudicación para que las empresas interesadas presentaran sus propuestas y ha escogido la de Hidraqua. La firma también ha implantado el mismo sistema de forma experimental en una playa de la ciudad de Alicante.

Esta información se encuentra a disposición de la ciudadanía a través de la página principal del Ayuntamiento de Orihuela en la sección "Playas Seguras": http://www.orihuela.es/via-publica-medio-ambiente-y-territorio/playas/playas-seguras-covid-19/ que remite a dos enlaces de interés.

En este sentido, aquellas personas que deseen conocer los datos relativos a las cámaras de control de aforo sobre ocupación y distancia de seguridad pueden consultar el siguiente enlace: http://idrometeo.es/views/microsite/infoplayas.aspx?u=73.

Así, también se ha puesto a disposición otro portal informativo sobre la ocupación en tiempo real de las playas obtenida mediante los sistemas de postes con lentes y sensórica presentes en los accesos a los arenales. Estos datos se pueden conocer a través de: https://smartcounter.wavecom.es/.

La concejal de Modernización, Sabina-Goretti Galindo, el edil de Playas, Ramón López y el concejal de Emergencias, Víctor Valverde, han presentado este martes en el Ayuntamiento de Orihuela Costa este nuevo sistema de cámaras que permiten controlar la densidad de ocupación en las playas de Orihuela. En este encuentro también han estado presentes el gerente de Hidraqua, Juan José Alonso, y el jefe intendente de la Policía Local, José María Pomares.

Galindo ha subrayado que son dispositivos que no recogen imágenes, sino que detectan la temperatura corporal y por las que los ciudadanos y visitantes podrán conocer la ocupación en tiempo real de cada una de las playas y calas de la costa oriolana mediante un mapa de calor.

"Estas cámaras permiten una rápida actuación en caso de que no se estén respetando las distancias de seguridad exigidas desde las autoridades competentes por la Covid-19 y además, ante casos donde se supere el aforo máximo permitido por el sistema", ha explicado Galindo.

El proyecto, que se enmarca en la estrategia "Smart City" para la implementación de sistemas de servicios inteligentes, es pionero en Orihuela a nivel provincial y nacional pues el municipio es la primera ciudad que implanta este servicio en todas sus playas. Estas cámaras serán un instrumento que implementará la actuación del área de Emergencias en el futuro Centro de Emergencias de la Costa, según el gobierno municipal. Como ha destacado la edil de Modernización, "estamos poniendo en valor la modernización de la administración que enlazada con lo que será nuestra "Smart City", nos permite obtener datos que nos permitan llevar a cabo políticas más efectivas y más efectivas para tener unas playas más seguras".

López ha agradecido el trabajo realizado por la Policía Local y ha destacado que "con esta herramienta vamos a conseguir que la ciudadanía cuando acuda a nuestras playas se encuentre en un entorno privilegiado y seguro, ya que buscamos la salud de nuestros visitantes".

Por su parte, el concejal de Emergencias ha afirmado que "hemos llegado a un momento donde Orihuela puede presumir de aplicar todos los medios tanto humanos como tecnológicos para que nuestras playas tengan todas las garantías de seguridad y control", al mismo tiempo que ha hecho un llamamiento a la responsabilidad ciudadana y ha agradecido a las ocho áreas municipales que han trabajado de forma transversal para el mantenimiento de las playas.

El concejal de Playas ha explicado también que la Generalitat ha autorizado al Ayuntamiento a que los 22 controladores de playas asignados por el Consell al litoral oriolano no tengan que trabajar necesariamente "en binomios y puedan hacerlo de forma individual", lo que permitirá que puedan abarcar más superficie de vigilancia y durante más tiempo.

El edil ha matizado que el tramo horario en la que realmente se superan los aforos en Orihuela Costa se concentra entre las once de la mañana y las tres de la tarde. Desde ese momento "prácticamente no hay playas que superen el aforo durante este mes de julio". El área de Playas ha mantenido desde que comenzó la temporada turística que apostaba por un sistema de control de las normas higiénico sanitarias que fuera seguro pero no restrictivo. Sin parcelación, ni franjas horarias. Y es lo que está aplicando.

Aseguró también que cuando se rebase el aforo permitido será la Policía Local la que actuará, normalmente para cerrar el acceso a la playa, algo que ya ha ocurrido en Punta Prima en alguna ocasión durante el mes de julio.

Hoy mismo el mapa de calor indicaba una ocupación parcial superior al 75% en Punta Prima y La Zenia (Cala Bosque) aunque en esta última concentrada en algunos puntos cercanos a los accesos y a la orilla. La menos poblaba es Mil Palmeras.

La opción de Orihuela por no parcelar las playas es una de los detalles que esas imágenes reflejan hoy. Los bañistas están concentrados en las zonas de acceso y centrales de las playas con ocupaciones que alcanzan el 75%, mientras que el resto presenta densidades más reducidas. Algo que los controladores no pueden redistribuir y que se equilibra en las playas en las que funciona un sistema de flujo de bañistas por parcelas.

La información que se puede consultar en tiempo real no es excesivamente precisa y no indica a los usuarios desde qué porcentaje de ocupación pueden acudir o no a una playa.