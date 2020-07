Torrevieja expone por segunda vez por orden judicial el proyecto de presupuestos de 2020

Dolón vuelve a responsabilizar a Los Verdes de denunciar unas irregularidades reconocidas por un magistrado con dos autos judiciales en cinco días. "Cuando ganan Los Verdes pierde Torrevieja", asegura Dolón. El edil Israel Muñoz se pregunta ahora si no debería ser Eduardo Dolón el que respondiese por el retraso "al hacer las cosas mal".

El Boletín Oficial de la Provincia ha publicado este viernes la exposición pública del proyecto de presupuestos. Es la segunda vez que se expone al público el documento. Y se hace por orden del un magistrado que ha dado la razón a Los Verdes a la hora de que se cumpla la legislación y se garantice la participación pública en el procedimiento, como derecho fundamental. El magistrado ha estimado que el proyecto no debió exponerse en pleno estado de alarma o que, al menos, debería haberse motivado esa exposición.

El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, compareció ayer para anunciar que, tras la decisión de mantener la medida cautelarísima adoptada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Elche, el proyecto estará en exposición pública por un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio en el BOP, a efectos de examen y presentación de reclamaciones. Es decir, estarán expuestos al público hasta el próximo 14 de agosto. Una vez analizadas las alegaciones, los técnicos lo dictaminarán y el municipio, según las previsiones del alcalde -y a falta de nuevos recursos- podría contar con el presupuesto previsto de 117 millones de euros de 2020 a los ocho meses de comenzar el año y solo a uno de tener que presentar legalmente el anteproyecto de los presupuestos de 2021.

El alcalde ha declarado que tras la exposición pública se resolverán las alegaciones, se celebrarán las pertinentes comisiones informativas y, finalmente, los presupuestos serán aprobados en Pleno. Además, ha añadido, los interesados podrán examinar el expediente durante el horario de atención al público en las dependencias de la Intervención Municipal, en la primera planta de este Ayuntamiento.

Eduardo Dolón ha indicado que aunque acata, "por supuesto, la resolución del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Elche, no comparte su decisión, dado que todos los trámites que se han llevado a cabo para la elaboración y posterior aprobación definitiva de los Presupuestos Generales del Ayuntamiento de Torrevieja, se han realizado según los criterios de los técnicos municipales".

El alcalde ha informado que al menos siete Ayuntamientos de cinco comunidades autónomas de España (Alicante, Almoradí, Cartagena, Alcorcón, Pozoblanco, Tordesillas y Torrevieja) han aprobado sus presupuestos municipales en pleno estado de alarma.

El primer edil quiso ser muy prudente a la hora de responsabilizar de la decisión al juez responsable de mantener las medidas cautelares por lo que aprovechó para cargar contra Los Verdes: "El problema es que en esos consistorios no hay un partido político como Los Verdes-Compromiso de Torrevieja, que se dedica únicamente a intentar boicotear todo lo que hace el equipo de Gobierno del PP".

El alcalde se ha mostrado "tranquilo ante esta nueva situación, que retrasará la aprobación del Presupuesto y que va a provocar que se retrase el pago a proveedores y otras cuestiones de gran relevancia para el buen funcionamiento del Ayuntamiento".

Dolón, lejos de retirar las acusaciones de "mala fe" contra Los Verdes pese a sufrir dos reveses judiciles en cinco días, ha reiterado que "tarde o temprano se aprobarán los presupuestos de 2020", asegurando que "cuando ganan Los Verdes pierde Torrevieja".

El primer edil llegó a amenazar el lunes al edil de Los Verdes, Israel Muñoz con llevarlo al juzgado por retrasar esta aprobación y exigirle responsabilidad patrimonial. Algo que no va a suceder tras mantener el juez la medida cautelarísima. Muñoz recordó ayer que es el primer edil el que debe retractarse ahora y se pregunta si no se debería actuar contra Dolón "por no hacer las cosas bien", algo que ha provocado este retraso.