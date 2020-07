La portavoz de Vox en Torrevieja da marcha atrás y pide su continuidad como concejal

La concejala alegó motivos personales y de salud para dejar el acta el pasado 2 de julio e incluso la renuncia se hubiera hecho efectiva el pasado lunes en el pleno, porque figuraba en el orden del día, pero la sesión fue suspendida por otros motivos.

Carolina Vigara ha presentado su renuncia a renunciar. Y seguirá como concejal portavoz de Vox en Torrevieja. Eso si no hay un nuevo giro de los acontecimientos en la formación ultraconservadora a los que parece que se ha abonado este grupo municipal en las últimas semanas.

La edil registró ayer miércoles a las 19.41 un escrito en el que pide su continuidad como concejal. Como avanzó INFORMACIÓN Vigara había presentao su cese del cargo por motivos personales y de salud el pasado 2 de julio. Públicamente había causado extrañeza la decisión porque -hasta ahora- no había trascendido que la formación atravesara problemas internos y la concejala percibe un sueldo bruto mensual superior a los dos mil euros. He incluso el cese aparecía como punto del orden del día del pleno extraordinario de presupuestos del pasado lunes, que fue suspendido por orden judicial. Es decir, de haberse celebrado la sesión, la edil ya no sería concejal.

La decisión de renunciar de la edil sin dar más explicaciones sí estaba condicionada por un grave conflicto interno que, a buen seguro, trascenderá públicamente y vinculado supuestamente a la gestión económica del grupo y del partido en Torrevieja -en concreto a los populares encuentros de Vox, organizados con carpas y material promocional de la formación, en zonas céntricas de la ciudad con la ciudadanía en los que se realizaban mesas petitorias- .

El acuerdo con Vox pasaba porque ella y su expareja, Juan Carlos Ramos, que era el segundo en la lista y quien debía asumir el puesto, renunciaran a cambio de no trascendieran esas supuestas irregularidades, dejando paso a Leticia Fernández, tercera en la lista y actual secretaria de grupo, según han indicado fuentes conocedoras del conflicto interno.

El pasado día 17 en el mismo registro municipal se presentó, como informó este diario, la renuncia del segundo en la lista electoral y expareja, Juan Carlos Ramos, al puesto de concejal. Eso dejaba a la tercera en la lista, Leticia Fernández, actual secretaria de grupo como la opción a cubrir el puesto. Algo que parece haber sido el detonante de la decisión de Vigara porque después de que este diario lo publicara el martes Ramos aseguró en redes sociales que esa información -que constata el registro- era "falsa" y que "alguien estaba vendiendo la piel del oso antes de cazarlo". Todo parece apuntar que Vigara podría terminar conservando su acta como concejal no adscrita.