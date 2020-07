Torrevieja: El juez mantiene las medidas cautelarísimas sobre el presupuesto y urge al Ayuntamiento a exponerlo de nuevo al público

El juez de Lo Contecioso Administrativo de Elche ha rechazado las alegaciones del gobierno del PP y ha decidido esta mañana mantener las medidas cautelarísimas por las que suspendió la convocatoria del pleno ordinario para aprobar definitivamente el presupuesto. El edil insta al gobierno local a reiniciar el procedimiento de exposición al público del proyecto si quiere sacar adelante el presupuesto de 2020, que ascienda a 117 millones de euros. De esta forma, da la razón al concejal portavoz de Los Verdes, Israel Muñoz -dos veces en una semana-.

El alcalde Eduardo Dolón descartó en una rueda de prensa que fuera a repetir el procedimiento y también la puesta en marcha de modificaciones de crédito del actual presupuesto prorrogado de 2019. Si el alcalde quiere contar con el presupuesto suficiente para financiar proyectos como la nueva contrata de las basuras (25 millones anuales), las inversiones en proyectos de construcción como la reurbanización del paseo de La Libertad (12 millones) o la contratación de sesenta nuevos empleados públicos -30 policías locales- deberá exponer de nuevo al público el presupuesto -algo que retrasaría su aprobación final a mediados de agosto como muy pronto y si no hay nuevos recursos- o comenzar a tramitar modificaciones de crédito, en este caso multimillonarias, y que tienen un trámite de varios meses.

El magistrado juez Augusto González recuerda ante la alegación del gobierno de que los plazos de exposición pública no estaban suspendidos en estado de alarma para el caso de los presupuestos porque se trataba de un procedimiento especial -algo que argumentaba en un informe el interventor- que el municipio debería haber dictado un acuerdo específico en ese sentido en el que se motivase esa excepcionalidad. Algo que no hizo. "Un principio de seguridad jurídica de prudencia, dadas las excepcionales circunstancias en las que nos encontrábamos aconsejaba motivar por qué se abría un plazo de tal trascendencia en plena suspensión de plazos ordenada por un real decreto", aclara el juez en una resolución que supone un serio varapalo para el gobierno de mayoría absoluta del PP.

El magistrado dice que "por mucho que sea respetable el criterio de la Federación de Municipios y Provincias o lo subdirección general de Estudios y Financiación de Entidades Locales" que avalaron esas tramitaciones en estado de alarma, y esgrimidas por el PP en su recurso a la medida cautelarísima, no "vincula al poder judicial, sometido únicamente al imperio de la ley -la Constitución Española". Para el juez González "el trámite de información pública atiende a un derecho de de alcance constitucional, constituyendo un trámite esencial, donde pueden verse afectados los derechos e intereses de los ciudadanos (...) que regirán la vida municipal durante todo un ejercicio económico y constituyen la base de ejecución de política públicas", según indica el auto notificado hoy mismo y al que ha tenido acceso INFORMACIÓN.

"Lo que ha hecho el juez es lo normal. Si hay un procedimiento que no está bien hecho, que vulnera los derechos fundamentales de los vecinos de Torrevieja, en mi obligación de concejal tengo que ponerla en conocimiento y pedir amparo judicial", ha explicado este miércoles el portavoz de Los Verdes, Israel Muñoz. "En la primer recurso le mandamos toda la documentación. Y en el segundo más todavía, e incluso con los escritos del propio equipo de gobierno. Y se ha constatado lo mismo", ha agregado. "Decir que no se puede exponer al público de nuevo es solo prepotencia por parte del alcalde. Si lo expone al público se resuelve y ya está. Que es lo mismo que hizo el anterior gobierno (en el que estaba Los Verdes) cuando el PP recurrió los presupuestos. ¿Nosotros no podíamos hacerlo y ellos sí?", ha recordado. "Nosotros humildemente repetimos el procedimiento y no pasó más", ha explicado el edil. "Si lo hacen así tienen el presupuesto en agosto", ha subrayado: "Las cosas mal hechas hay que arreglarlas". Muñoz sí ha querido aclarar que el "el alcalde me ha amenazado con denuncias y ha hecho acusaciones infundadas contra este concejal, soy concejal de este ayuntamiento y representante público y debo cumplir con mi obligación. Yo mi trabajo lo he hecho. El que no ha hecho su trabajo es el alcalde, que lo mínimo puede hacer sería retractarse, porque se ha pasado tres pueblos".

El primer edil anunció una denuncia contra Muñoz por los perjuicios que haya ocasionado el retraso de la aprobación de los presupuestos si el juzgado levantaba las medidas cautelarísimas y aseguró que había recurrido al juzgado de "mala fe".