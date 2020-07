Sanidad detecta ocho casos de covid en Torrevieja en los últimos cinco días pero asegura que no hay rebrotes

El numero total para toda la comarca es de 11 positivos desde el 16 de julio en un repunte que no se daba desde el mes de mayo

Era un secreto a voces en Torrevieja que durante el fin de semana se había detectado un repunte relevante de casos de coronavirus, pero ninguna fuente oficial se ha atrevido a confirmarlo en pleno final de julio. Ni la Generalitat Valenciana, ni el Ayuntamiento y tampoco la concesionaria de la gestión del departamento Ribera Salud -que se remitía a la administración autómica- han querido informar sobre ese repunte.

La actualización periódica y automática de los datos que realiza la administración autonómica por municipios -una información que reclamaron durante meses los propios municipios y que lograron cuando la pandemia comenzó a remitir- ha arrojado esta mañana un poco de luz a ese apagón informativo -que ha sido una constante durante la crisis sanitaria desde marzo-.

La misma estadística recoge dos casos más en Orihuela y otro en Pilar de la Horadada. Un número total de casos (11) en toda la comarca, que no producía desde el mes de mayo.

La Conselleria de Sanidad no ha informado de ningún rebrote en la ciudad. Es decir, se trata de casos aislados de los que se está realizando el rastreo de contactos y que supuestamente no habrían generado otros. Fuentes sanitarias indicaron que todos los casos son leves o asintomáticos y no se ha producido, a día de hoy, ingreso alguno en el Hospital Universitario de Torrevieja por esos nuevos casos positivos.

Los pacientes están siguiendo cuarentena en sus domicilio y recibiendo un seguimiento telefónico. Según las mismas fuentes esta actualización no recoge todos los casos confirmados, que se irán incorporando en los próximos días.

Uno de los casos positivos es el de una monitora de guardería. Otro corresponde a una persona de avanzada edad al que se le detectó el positivo cuando fue a realizarse pruebas previas para una operación y que ha frecuentado algunas de las terrazas más populares del centro de Torrevieja. También se han detectado positivos entre pacientes del centro de salud de Patricio Pérez de Torrevieja.

Las consultas de usuarios en el Hospital y los centros de salud y las telefónicas en el área se han multiplicado en los últimos días, en un departamento que acoge en estos momentos a casi el doble de usuarios potenciales de los que tiene asignados (186.000), con miles de turistas residenciales.

El departamento de salud de Torrevieja -diez municipios- suma 280 casos con PCR positiva desde que comenzó la crisis sanitaria a mediados de marzo. Se han producido 58 fallecidos en el departamento, 40 de ellos en el municipio de Torrevieja. El departamento de salud de Orihuela ha registrado 132 positivos en el mismo periodo y 22 fallecidos por la pandemia.