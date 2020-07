PP y Ciudadanos "se olvidan" de la participación de los vecinos en los plenos telemáticos, según Cambiemos

Cambiemos Orihuela ha denunciado públicamente que desde la recuperación de los plenos presenciales el gobierno local de PP y Cs "ha prescindido" de una parte que caracteriza la "participación democrática mediante las intervenciones de vecinas y vecinos, asociaciones y colectivos que en cada sesión tenían la posibilidad de realizar sus preguntas al comienzo de la convocatoria de sesión plenaria".

Desde Cambiemos Orihuela, a través de su coportavoz María García Sandoval consideran "reflejo del nulo talante democrático de quienes gobiernan Orihuela, ya que pudiendo facilitar por otros medios la participación de la vecindad oriolana, prefieren anular la posibilidad de que el pueblo se exprese, tome la palabra y exponga sus problemas de primera mano. Quizá les resulta demasiado incómodo recibir a quienes dicen representar y no quieran dar la cara cuando no se hacen las cosas bien".

La formación de izquierdas explica en un comunicado que se han celebrado tres plenos telemáticos (abril, mayo y junio) y el de julio se mantiene también de manera no presencial. "Hemos solicitado en Junta de Portavoces que se pudieran celebrar de manera semi-presencial, como en la vecina Murcia, donde solo asisten portavoces o intervinientes, manteniendo las distancias de seguridad, etc. Pero no se ha estimado conveniente, sin embargo, entendemos que se podría facilitar la participación ciudadana leyendo las preguntas a través del Secretario o dando acceso a la videollamada a las personas que registren formalmente sus demandas a través de los medios telemáticos o en papel. No entendemos que en pleno S XXI se pongan trabas a la participación por excusas técnicas cuando somos capaces de llevar a cabo hasta operaciones quirúrgicas a distancia".

En otros municipios, como Torrevieja, se han recuperado los plenos presenciales con mucha limitación de aforo: parte de los concejales se sientan en las zonas destinadas al público para guardar la distancia de seguridad.

Cambiemos recuerda además a la personas que deseen realizar preguntas que el plazo está abierto hasta el día 24 de julio para registrar a través de la sede electrónica siempre y cuando se disponga de certificado electrónico, también se puede registrar en las oficinas municipales situadas en el PROP, mediante registro general al Ayuntamiento.