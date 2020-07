"Sanidad 100x100 Pública" traslada a las Cortes su petición de que el Consell rescate la gestión del departamento de salud de Torrevieja

Una delegación de la Plataforma por la Sanidad 100 x100 Pública y de calidad del departamento de salud Torrevieja se ha trasladado a las Cortes Valencianas para mantener una reunión con los portavoces de Sanidad de los partidos del Botànic.

Los representantes de la plataforma entregaron una iniciativa para que "los partidos del Botnic sumen fuerzas y presenten una propuesta no legislativa que refuerce el compromiso con la sanidad pública". Manuel Gómez, representante de este colectivo, explicó que el próximo 16 de octubre empieza "la cuenta atrás para recuperar lo privatizado, indicando el gobierno valenciano su intención de no prorrogar el contrato dictando las normas para hacerlo realidad".

Entre otros puntos, la iniciativa pide que la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública inicie el procedimiento administrativo que lleve a no prorrogar la Concesión del departamento de salud de Torrevieja, expediente de contratación 87/2003, al finalizar el contrato. También las actuaciones necesarias "en tiempo y forma, para recuperar el departamento de salud de Torrevieja a la gestión pública sanitaria directa, con seguridad jurídica, siguiendo el camino del departamento de Alzira". También elaborar las normas encaminades "a la reversión de la concesión de asistencia sanitaria integral del departamento de salud de Torrevieja". Y por úlitmo proponer una reforma legislativa que derogue Ley 15/1997 de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud que ha permitido la privatización de la sanidad pública.

El encuentro se desarrolló en una sala de reuniones del edificio de los grupos parlamentarios manteniendo las medidas de higiene impuestas en la situación actual, participaron los portavoces de la comisión de sanidad de PSOE- PSPV Carmen Martínez, por Compromís Carlos Esteve e Irene Gómez por Unides Podem. También estuvo presente en la reunión la diputada por Compromís, Aitana Más, como residente y usuaria del departamento de salud de Elx-Crevillente.

Gómez informó además a los representantes del Botànic de las actividades que están desarrollando en la comarca con el objetivo de promover la recuperación para la gestión pública directa del departamento de salud de Torrevieja, gestionado con Ribera Salud, propiedad de Centene Corporation.

"Defendemos que la salud es un derecho y no un negocio, y que la salud de los valencianos y valencianas no puede depender de la rentabilidad de las acciones de la firma americana. La política de salud y del sistema sanitario público valenciano se deben decidir en nuestra comunidad, y no en las reuniones de la junta de accionistas en tierras norteamericanas", según Gómez.

En este sentido, se dio a conocer la campaña de información que la plataforma está desarrollando dirigida a la ciudadanía mediante asambleas en los pueblos y las mociones en los ayuntamientos. Los parlamentarios "agradecieron la labor de la plataforma, se solidarizaron con sus acciones y objetivos, y confirmaron su compromiso con la defensa de la Sanidad Pública y su intención de valorar una iniciativa en les Corts", según un comunicado del colectivo.